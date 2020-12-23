أسرع ماسك لتفتيح البشرة وتوحيد لونها لوجه أبيض مثل الثلج وأكثر نضارة، تحلم كل النساء بالحصول علي بشرة بيضاء خالية من الاسمرار والبقع الداكنة حتي تتمتع بوجه ناصع البياض مثل الثلج، ولكن تتعرض البشرة لعدة عوامل تؤثر علي مظهرها الخارجي مما يتسبب في عدم توحيد لون البشرة وظهور العيوب بها وخاصة عند اقتراب مناسبة سعيدة، مما يجعلها تشعر بالإزعاج وذلك لأنها تريد أن تبدو في مظهر جمالي جذاب وطبيعي ولهذا سوف أقدم لكي أسرع ماسك لتفتيح وتبييض البشرة والتخلص من اسمرارها لبشرة ناصعة البياض وأكثر نضارة.

ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في أسرع وقت لبشرة بيضاء مثل الثلج

تفتيح البشرة هو من أكثر الأمور التي ترغب بها كل الفتيات والسيدات حتي تبدو دائماً جميلة وجذابة، ولكن تلجأ إلي استخدام كريمات التفتيح والتبييض للحصول علي أفضل نتيجة، ولكن هذه المنتجات تحتوي علي مواد كيميائية ضارة تتسبب في أضرار للبشرة علي المدي البعيد، ولكن هناك العديد من الماسكات الطبيعية والآمنة علي البشرة وتمنحك نفس النتيجة بدون أي آثار جانبية.

ماسك دقيق الأرز لتفتيح البشرة والحفاظ علي نضارتها

دقيق الأرز معروف بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يدخل في مجال العناية اليومية بنضارة الوجه، حيث يقوم بتجديد خلايا البشرة وتحفيز الكولاجين بها، كما يساعد في إخفاء علامات التقدم في العمر وتخفيف الهالات السوداء أسفل العين.

ملعقة كبيرة من الماء أو الحليب.

2 ملعقة صغيرة من الأرز المطحون.

مكونات ماسك تفتيح البشرةطريقة تحضير ماسك دقيق الأرز لتفتيح البشرة

قومي بخلط الأرز المطحون مع الماء أو الحليب أيهما تفضلين، ثم يوضع علي الوجه لمدة 25 دقيقة وبعد ذلك يغسل الوجه بالماء ويتم تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعياً للحصول علي بشرة بيضاء مثل ملكات الجمال.