بطريقة سهلة وسريعة حضري عجينة البيتزا الإيطالية في المنزل

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية، تعد البيتزا الإيطالية من أشهر أنواع البيتزا في دول العالم، خاصة المطابخ الإيطالية، حيث يعشق تناولها كثير من الأشخاص، سواء كبار أو صغار، لأن البيتزا الإيطالية تتميز بمذاق ورائحة مذهلة، ولكن بعض المطابخ لا تعرف أسرار عجينة تلك البيتزا الرائعة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية. طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية المقادير 800 جرام من دقيق المعجنات.

ربع ملعقة من الملح الناعم.

100 جرام زيت زيتون.

ملعقة ونصف متوسطة من السكر.

150 جرام من الحليب الفاتر.

50 جرام من الخميرة.

كأس كبير من الماء الفاتر. مقادير حشوة عجينة البيتزا الإيطالية 150 جرام جبن مبروش.

100 جرام من شرائح الفطر.

ربع كوب شرائح من الفلفل الرومي.

ثلاث ملاعق من الزعتر الجاف.

50 جرام من صلصة البيتزا.

نصف كأس صغير من شرائح الزيتون. خطوات تحضير عجينة البيتزا الإيطالية امزجي الماء مع السكر، ومقدار الخميرة في وعاء مناسب للخلط، ثم اتركي الخليط جانبا لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق. قومي بنخل مقدار الدقيق جيدا. اخلطي زيت الزيتون مع الدقيق، ومقدار الحليب في وعاء كبير. ضيفي الملح وخليك الخميرة إلى خليط الدقيق، ثم امزجيهم مع بعضهم لبعض حتى تتكون عجينة لينة. ضعي العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت، ثم قومي بتغطيتها وتركها جانبا لمدة 90 دقيقة حتى تتخمر. قومي بتقسيم العجينة إلى جزئين، ثم افردي كل جزء في صينية خاصة بالبيتزا. ضعي صلصة البيتزا بشكل متساوي على العجين، ثم وزعي المكونات الخاصة بالحشوة بشكل متتالي، ثم ضعي على سطح البيتزا مقدار الزعتر والجبن. ضعي الصينية بالفرن على نار متوسطة، ثم اتركيها حتى تنضج تماما. قومي بتقطيع البيتزا قبل التقديم مباشرة. مقادير حشوة عجينة البيتزا الإيطاليةخطوات تحضير عجينة البيتزا الإيطالية

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