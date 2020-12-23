الحبوب السحرية لإطالة الشعر ضعي 6 حبات على الشعر تطول شعرك وشعر بنتك الأسبرين لتطويل وتكثيف الشعر

وصفة الأسبرين لتطويل وتكثيف الشعر ، من أهم ما يميز المرأة هو اهتمامها بشعرها فهي تنفق الكثير من الأموال في شراء المنتجات ومستحضرات التجميل التي تعتني بتطويل وتكثيف الشعر من وجهة نظرهم ولكن هذه المنتجات الجاهزة قد تضر الشعر وتلفه ، لذلك يجب عليهم استخدام الوصفات الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية لأنها تعمل على زيادة نمو وطول الشعر وتجعله اكثر لمعان وجاذبية ومن أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة للشعر هي وصفة الأسبرين لتطويل الشعر . وصفة الأسبرين لتطويل وتكثيف الشعر وصفة الأسبرين لتطويل وتكثيف الشعر يحتوي الأسبرين على العديد من المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها الشعر وبالتالي يساعد الأكسجين إلى الوصول إلى فروة الرأس بكل سهولة وكذلك يمنع تساقط الشعر بدرجة كبيرة . مكونات وصفة الأسبرين وزيت الزيتون لتطويل الشعر 6 حبات من الأسبرين .

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون .

3 ملاعق كبيرة من الشامبو ويفضل شامبو أطفال أو أي شامبو خالي من المواد الكيميائية . طريقة تحضير وصفة الأسبرين مع الشامبو . أولاً أولاً نضع 3 حبات من الأسبرين على قليل من الماء ونتركهم حتى يذوب تماماً .

ثم نضيف الأسبرين المذاب في الماء على الشامبو ونقوم بغسل الشعر ونقوم بتدليك فروة الرأس في حركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس لمدة 5 دقائق ثم نغسله بالماء الفاتر .

ثم نضع 3 حبات أخرى من الأسبرين في قليل من الماء ونتركهم حتى يذوب تماماً .

ثم نضيف الأسبرين المذاب في زيت الزيتون ونقلبهم ثم نضع الخليط على الشعر .

نقوم بعمل حركات دائرية في فروة الرأس ثم نغطي الشعر بفوطة مبللة بالماء الدافئ أو كيس بلاستيكي مخصص للشعر .

نتركها على الشعر لمدة ساعتين أو أكثر للحصول على أكثر نتيجة فعالة في تطويل الشعر وإنباته .

. يجب تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر . مكونات وصفة الأسبرين وزيت الزيتون لتطويل الشعرطريقة تحضير وصفة الأسبرين مع الشامبو .

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