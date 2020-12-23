سواء كنتي مع شريكك من سنة ولا 10، العلاقات من وقت للتاني بتحتاج تتجدد وتنتعش، هنقولك إزاي تحسني علاقتك الرومانسية مع شريكك، اعرفي معانا 5 نصايح وأفكار بسيطة إزاي تحسني علاقتك الرومانسية مع شريكك

5 نصايح وأفكار إزاي تحسني علاقتك الرومانسية مع شريكك

اتكلموا مع بعض

ماتنشغليش عنه بالمسلسل ولا هو ينشغل عنك بالموبايل، خدوا وقت من يومكوا اتكلموا فيه سوا بعيد عن اي حاجة ممكن تشتتكوا، وبينوا اهتمامكم بتفاصيل بعض اليومية واسألوا بعض عن اللي فرحكوا او ضايقكوا خلال اليوم خصوصا لو كان يوم مهم في الشغل ليكي او ليه او يوم صعب وتقيل، انكم تسمعوا بعض ده من اهم الحاجات اللي تساعدك في إزاي تحسني علاقتك الرومانسية مع شريكك.

قضوا وقت لوحدكوا

اي وقت هتقضوه سوا هيساهم بشكل مباشر في تحسين علاقتكم، المهم تقضوه من غير ما اي حاجة تشغلكم، جربوا تشوفوا سوا فيلم او تنزلوا تتمشوا تمشية طويلة لوحدكوا تتكلموا فيها، اتفقوا تروحوا تتغدوا او تتعشوا سوا.. المهم حاجة وتتشاركوا فيها وتستمتعوا بيها اتنوا الاتنين.

قضوا وقت لوحدكوا

قدروا دعمكم لبعض

ضروري تقدروا دعمكم لبعض وتبينوا انكم ممتنين له، مش لازم تكتبي له جواب طويل عريض او تجيبيله هدية، لكن رسالة لطيفة منك زي “شكراً أنك سمعتني” أو “شكراً انك شاركتني النهاردة” كافية اوي انها تبين ده لما يساعدك في شغلك او في مشكلة عائلية او يساعدك حتى في دراستك.

قولوا لبعض كلام حلو

دايماً قولوا لبعض كلام حلو، قوليله انه وسيم او انك شايفاه احلى راجل في الدنيا.. او انك بتحسي معاه بالأمان، الكلام اللي من النوع ده هيعزز الرابط بينكم ويخليكوا ترتبطوا ببعض أعمق وكمان تحبوا بعض اكتر وهيزود الثقة في علاقتكم.. هو كمان لازم يقولك كلام حلو.

شاركوا بعض اهتماماتكم

اتعلموا تشاركوا بعض اهتماماتكم، يعني ممكن تتعلمي تلعبي بلايستشين عشان تلعبي معاه او تروحي معاه الاماكن اللي هو بيفضلها، هو كمان ممكن يتفرج معاكي على المسلسل اللي بتحبيه او يقرأ روايتك المفضلة.. يعني المشاركة دي هتعزز التواصل بينكم وتخلي بينكم حاجات مشتركة أكتر.

اعرفي معانا كمان إزاى تعرفى لو كان شريكك بيأذيكى عاطفيا أو بيسىء معاملتك؟