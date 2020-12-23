كريمات تفتيح البشرة الجبارة تعمل على تفتيح وشد البشرة والتخلص من التجاعيد نهائياً

تفتيح وشد البشرة والتخلص من التجاعيد نهائياً ، العناية بالبشرة والوجه أمر ضروري في غاية الأهمية لأنه يحتاج إلى العناية اليومية والمستمرة وذلك لأن البشرة تتأثر بالكثير من العوامل منها العوامل الجوية ومنها العوامل الصحية والتي قد تظهر كعلامات تجاعيد على الوجه ولحل هذه المشكلة يجب استخدام هذه الكريمات لحل مشكلة تجاعيد البشرة والوجه .

تفتيح وشد البشرة والتخلص من التجاعيد نهائياً

للحصول على بشرة مشدودة خالية من أي تجاعيد يجب استخدام كريمات طبيعية للحصول على البشرة المشدودة .

أولاً نحضر كوب واحد من الزبادي ونضيف إليه 2 ملعقة كبيرة من البرتقال المجفف والمطحون ناعماً جداً .

نقوم بتوزيع هذه الوصفة على الوجه ونتركها حتى تجف تماماً .

بعد أن تجف نقوم بعمل حركات دائرية في الوجه ثم نغسله بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق في شد البشرة ونضارتها .

للحصول على أكثر نتيجة لشد الوجه يجب تكرار هذه الوصفة مرة يومياً .

نحضر وعاء ونضع به 4 ملاعق كبيرة من الأرز المطحون ونضيف إليه 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض .

ونقلبهم جيداً ثم نضيف اليهم ملعقة واحدة من الشاي البارد المغلي من قبل .

ونقوم بالعجن حتى نحصل على خليط كريمي .

نقوم بتوزيع هذه الوصفة على الوجه ونتركه حتى يجف تماماً ، ثم نقوم بعمل حركات دائرية في الوجه لتنشيط الدورة الدموية وسوف تلاحظين الفرق في شد البشرة ونضارتها .

. يجب تكرار هذه الوصفة مرة يوماً للحصول على بشرة مشدودة وناعمة .

كريم الزبادي مع البرتقال لشد البشرةكريم الشاي والعسل لشد الوجهكريم بياض البيض والعسل لشد الوجه

نحضر وعاء ونخلط به بياض بيضة ونضيف إليه ملعقة واحدة من العسل وملعقة واحدة من الحليب وملعقة من ماء الورد .

ونقلبهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي ، نقوم بغسل الوجه قبل وضع الوصفة .

نقوم بتوزيع الوصفة على الوجه ونتركها حتى تجف تماماً ثم نقوم بعمل حركات دائرية .

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر للحصول على الوجه المشدود يخي تكرار هذه الوصفة مرة يومياً .

يجب الابتعاد عن التوتر والقلق لأنهم سبب أساسي في حدوث تجاعيد البشرة .

يجب عدم التعرض للشمس فترة طويلة لأنها تؤثر على الوجه وتسبب ظهور التجاعيد .