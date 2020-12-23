خلطات طبيعية للقضاء على تجاعيد الفم في فترة سريعة

خلطات طبيعية للقضاء على تجاعيد الفم، البشرة الشابة الخالية من التجاعيد والناعمة الصحية، هو حلم النساء والفتيات في جميع مراحل العمر المختلفة، حيث تظهر التجاعيد على مناطق مختلفة من الوجه سواء حول العين أو بجانب الفم، ويمكن إزالة تجاعيد الفم بطرق طبيعية وفعالة تقضي عليها في فترة بسيطة ونهائية، ولكنها تحتاج المواظبة في تطبيقها على البشرة والعناية بتلك المنطقة طوال الوقت.

سبب ظهور التجاعيد حول الفم

تظهر التجاعيد حول منطقة الفم نتيجة لبعض العوامل أهمها هو التقدم في العمر، حيث يقل إنتاج الكولاجين الطبيعي للبشرة فتصاب بالجفاف والتجاعيد، والجدير بالذكر أنها تحدث مع تقدم العمر لأنه أمر طبيعي ولكن الأمر المزعج هو ظهورها في سن مبكر مما يسبب الحرج للفتيات المصابة بذلك، فهي عبارة عن خطوط دقيقة جدًا ولكنها ظاهرة للعين وتكون على عمق كبير من البشرة.

وطرق إزالة التجاعيد حول الفم مختلفة منها الطرق الطبيعية لإزالة التجاعيد، أو الحقن لإزالة التجاعيد، أو عمليات طبية لإزالة التجاعيد، وجميعها طرق فعالة وآمنة ولكن مع الوقت قد تعود تلك التجاعيد من جديد، لذلك يفضل الطرق الطبيعية لأنها تفيد البشرة بشكل طبيعي.

خلطة الموز لإخفاء التجاعيد حول الفم

تساعد تلك الخلطة في تأخير ظهور التجاعيد حول الفم، وتتم من خلال هرس مقدار موزة واحدة مع 3 ملاعق بحجم كبير من اللبن السائل، وبعد خلط المقادير يتم تدليك منطقة التجاعيد حول الفم بذلك الخليط ويترك لمدة 10 دقائق وغسله بماء بارد، وتكرر بمعدل 2 مرة بالأسبوع.

خلطة التمر للتخلص من تجاعيد حول الفم

يسرع التمر من عملية إخفاء التجاعيد المتكونة حول الفم نتيجة لخواصه الطبيعية، ويتم استخدامه من خلال مزج مقدار بسيط من ماء الورد مع معجون التمر، ويوضع الخليط على منطقة التجاعيد ويترك حتى تمر 15 دقيقة ويغسل بماء دافئ.

خلطة زيت اللوز لإزالة تجاعيد الفم

تستخدم هذه الخلطة من خلال مزج ثمرة واحدة أفوكادو مع مقدار 2 ملعقة بحجم كبير زيت لوز، وبعد التأكد من الخلط الجيد يتم تطبيق المزيج على التجاعيد ويغسل بعد مرور 15 دقيقة.