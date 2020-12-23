فقدان الوزن في أسبوع واحد فقط للعروسة

فقدان الوزن في أسبوع واحد، قبل الزفاف تلجأ العروس لاتباع حمية غذائية قاسية لخسارة الوزن بشكل سريع، حتى تناسب حفلة زفافها وتناسب فستان عرسها وتظهر بأفضل إطلالة، على الرغم من أن أنواع الرجيم السريعة قد تسبب بعد المشاكل الصحية عند اتباعها لمدة طويلة، ولذلك يجب عدم اتباع الرجيم القاسي لفترة طويلة، ونقدم أسرع حميات خسارة الوزن.

حمية الملفوف لخسارة الوزن في أسبوع

المعروف أن الملفوف يساعد في تخليص المعدة من الغازات وأي سموم متراكمة بها، ويريح الجهاز الهضمي والقولون، وخلال الأسبوع يتم الالتزام بتناول الملف إما مسلوق أو متبل أو حساء، ويمكن تحضير شوربة الكرنب أو شوربة الملفوف لخسارة وزن سريعة:

وجبة الإفطار: عصير الكرنب بإضافة الماء والعسل.

سناكس: ثمرة فاكهة.

وجبة الغداء: شوربة الملفوف مع توست بني.

سناكس: ثمرة فاكهة أو خضروات.

وجبة العشاء: ملفوف متبل مع عيش بني.

رجيم الليمون لتخسيس الجسم بأسبوع

يساعد الليمون على تطهير المعدة من السموم والغازات ويجعلها قادرة على هضم الطعام، حيث تؤثر تلك الدهون في تقليل معدل حرق الدهون مما يجعل الدهون تتراكم طوال الوقت بالجسم، وتتم كالتالي:

وجبة الإفطار: عصير ليمون على كوب ماء دافئ مضاف إليه مقدار ملعقة عسل أبيض، وبيضة واحدة مع قطعة توست بني.

سناكس بين الوجبات: كوب عصير ليمون بالماء الدافئ.

وجبة الغداء: أي نوع شوربة حسب الرغبة مضاف إليه ليمون.

سناكس بين الوجبات: كوب عصير ليمون بماء دافئ.

وجبة العشاء: عبوة زبادي خالي الدسم مع توست بني، وكوب عصير ليمون بماء دافئ مع العسل.

يجب عند اتباع حمية الليمون أن نهتم بممارسة الرياضية حتى يزداد معدل حرق دهون الجسم ويسهل خسارتها، كما أنه يمكن أن يتم إضافة أي نوع من الأطعمة المسموحة في تلك الفترة مع إضافة الليمون.

رجيم السوائل لخسارة الوزن في 7 أيام

تناسب تلك الحمية من يريدون خسارة وزن بسيط في خلال 7 أيام، فهي تعتمد على تناول السوائل طوال تلك الفترة بين وجبات الطعام الرئيسية، مع الالتزام بشرب الكثير من الماء.