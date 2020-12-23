تردد قناة Tasty food تيستي فود الجديد 2021

تردد قناة Tasty food تيستي فود الجديد، من أشهر قنوات التلفاز التي تقدم أفضل عروض الطبخ المنزلي، وشهيرة بتقديم الأكلات المصرية بأفضل الوصفات وبأقل المقادير وتناسب جميع المنازل المصرية، كما أنها تقوم بتقديم تلك الوصفات على يد مجموعة من أمهر الشيفات المصرية، وليس فقط برامج الطبخ ولكن بعض عروض الموضة الحديث كذلك، ويمكن تنزيل القناة بترددها الجديد من خلال مقالنا اليوم. تردد قناة تيستي فود الجديد تردد قناة تيستي فود الجديد يمكن تنزيل قناة تيستي فود بالتردد التالي: القمر الصناعي هي نايل سات.

التردد هو 12439 أو 11430.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز هو 27500. برامج قناة تيستي فود برامج قناة تيستي فود تقدم قناة Tasty food الكثير من برامج الأسرة المفيدة من برامج طبخ وطب وأسرة وأتيكيت مثل: طاجين.

ميكسي.

برنامج الخباز.

ماما شيف.

تحابيش.

كناريا.

ملوك الشام.

بيت العيلة.

تيستي مصر.

حلو القاضي.

ماما شيف.

تجهيزات العيد.

دايت & دايت.

أكلتين وبس.

مشاكل وحلول.

تيستي مصري.

عصائر رمضان.

حبهان ومستكة.

شوكة وسكينة.

حاجة ببلاش كده.

تجهيزات رمضان.

عزومتك عندنا. قناة تيستي فود قناة تيستي فود هدف القناة هو جذب العائلات وتقديم برامج هادفة وهامة لجميع المنازل المصرية، لذلك نجد لها السيط الكبير في الكثير من المنازل العربية، وهناك الكثير من مميزات قناة تيستي فود التي تجعلها من قنوات البيت المشهورة مثل: أنها تقوم بتوظيف باقة من أفضل العاملين من الشيفات والمستشارين وأخصائي التغذية والإداريين والمصوريين، والكثير غيرهم ممن ذو خبرة في مجالاتهم المختلفة. برامجها هادفة تعليمية تفيد المرأة والأسرة بشكل عام وفي تربية الأطفال، وحل مشاكل المنزل، وتقديم أفضل وصفات الطعام. تقدم برامجها بمعايير جودة عالية ورائعة دون أن يؤثر ذلك في الهوية العربية للبرنامج والقائمين عليه، ويعتبر من أهم مميزات قناة تيستي فود. تؤمن بدور المشاهد في أنه السبب في شهرة ومعرفة القناة، وتوفر فرصة للمشاهدين بأن يقدموا أرائهم حول القناة والشكاوي والمقترحات المقدمة منهم. تقوم بتغطية قاعدة جماهيرية كبيرة في مناطق دول شمال أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط.

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