قومي بالتخلص من الوبر فورًا ب6 طرق فعالة

التخلص من الوبر من الملابس بطرق فعالة، تعاني الكثير من سيدات المنزل من مشكلة انتشار الوبر والصوف على الملابس، وخاصة بفصل الشتاء والملابس الشتوية الصوفية، وخاصةً انتقال ذلك الوبر لجميع الملابس الموضوعة معه أثناء الغسيل، ونقدم لهن بعض طرق إزالة الوبر السحرية والسهلة.

الشريط اللاصق للتخلص من الوبر

طريقة مضمونة لنزع الوبر عن الملابس، حيث يتم لف الجهة الغير قابلة للصق على الأصبع، ويحب أن يكون الشريط سميكًا وجيدًا، والجهة الأخرى يتم تمريرها على الملابس المنتشر عليها الوبر.

ماكينة الحلاقة لإزالة الوبر

من الطرق الفعالة لإزالة الوبر عن الملابس، حيث يتم استخدام إما الشفرات ذات الحواف أو الشفرات الكهربية ويتم تمشيط الملابس بها، عيوب تلك الطريقة أنها تحتاج للكثير من الوقت حتى يختفي الوبر، كما أنها قد تسبب قطعًا في الملابس أو الخدوش الغير مقصودة.

الخل الأبيض للقضاء على وبر الملابس

حيث يقوم الخل الأبيض بجعل الملابس والخيوط والقماش أكثر نعومة فلا يتراكم عليها الوبر، ويتم إضافة مقدار كوب من الخل الأبيض أثناء الغسيل للملابس، بالإضافة لإمكانية استخدام قطعة ميكروفيبر أثناء الغسيل لنزع الوبر مع استخدام الفرشاة الناعمة.

أسطوانة إزالة الوبر

من طرق إزالة الوبر عن الملابس المضمونة، وهي مختصة لتخليص الملابس من الوبر العالق بها، ونقوم بتمرير الأسطوانة على الملابس المصابة الوبر، حتى ننتهي من كل الوبر الموجود، وعندما تمتلئ ورقة الأسطوانة الخارجية يتم نزعها واستبدالها بقطعة أخرى، كما يفضل شراء الأسطوانة ذات الرائحة العطرية التي تجعل للملابس رائحة جميلة.

الحجر الخفاف للتخلص من وبر الملابس

من طرق نزع الوبر المضمونة والفعالة ولكنه له عيب واحد فقط وهو احتمالية تمزق الملابس عند استخدامه، لذلك عند استخدامه يجب أن تتم عملية تنظيف الملابس من الوبر برفق، أو يمكن استبداله بورق الزجاج الأكثر أمانًا.

الإسفنجة الرطبة لتنظيف الملابس من الوبر

يمكن استخدام الإسفنجة العادية من خلال تبليلها والتخلص من الماء الموجود بها، ومن ثم تمرير تلك القطعة على الملابس مع الضغط البسيط على الأماكن المنتشر بها الوبر.