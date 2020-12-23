طرق سحرية لحرق الدهون بعد تناول الطعام، زيادة وزن الجسم هي مشكلة مزعجة للكثير من الأشخاص الذين يعانون منها، وقد يحدث وتتراكم الدهون في مناطق مختلفة من الجسم نتيجة للعادات الصحية الخاطئة التي يتم اتباعها لدى العديد من الأفراد، فمثلًا تناول الأطعمة الدسمة وعدم التحرك بعدها أو عدم تناوله ما يعمل على حرق دهون تلك الأطعمة هو ما يسبب ظهور الكرش، ويمكن التعرف على طرق حرق الدهون بعد تناول الأطعمة الدسمة لتخطي تلك المشكلة.

عادات لحرق الدهون بعد الطعام

العادات التالية تسمح للشخص بخسارة الوزن من خلال حرق المزيد من الدهون وتنشيط الدورة الدموية ومعدل التمثيل الغذائي وهي:

ممارسة الرياضة

من أكثر الطرق الطبيعية التي تساعد في خسارة الوزن الزائد، وبطريقة صحية وصحيحة، وخاصةً الجري والمشي بشكل يومي، أو ممارسة التمارين الرياضية بمعدل 3 أو 4 مرات.

شرب الشاي الأخضر

من أفضل المشروبات الطبيعية الحارقة للدهون بعد تناول الطعام، فيسهل من إنقاص الوزن وإذابة الدهون في الجسم، ويمنع من تراكم الدهون في مناطق مختلفة من الجسم.

تناول القهوة الخضراء

تحتوي القهوة الخضراء على الكافيين المحفز للجهاز العصبي الذي يحسن من التمثيل الغذائي في الجسم وبالتالي حرق الدهون بشكل أسرع.

أطعمة لحرق الدهون بعد تناول الطعام

ويمكن إضافة بعض أنواع الأطعمة الحارقة للدهون وتقوم بتفتيتها بشكل سريع بعد وصولها للجسم، ومن أشهر أطعمة حرق الدهون:

الشوفان

الشوفان غني بنسبة مرتفعة من الألياف الطبيعية التي تسهل من هضم وامتصاص الطعام في المعدة، بالإضافة لأنه يمنع الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك، ويفضل تناول الشوفان مع الحليب فهو يسبب الشعور السريع بالشبع ويحفز التمثيل الغذائي في الجسم.

الألبان

الألبان والزبادي من الأطعمة التي تقوم بتسهيل عملية الهضم في المعدة، وتحتاج للمزيد من السعرات الحرارية ليتم هضمها لذلك فإن الألبان من الأطعمة الحارقة للدهون بشكل صحي، وتساهم في إنقاص الوزن الزائد أيضًا.

الفلفل الحار

الفلفل الحار عند إضافته للطعام أو تناوله وحده لمن يتحمله، يساعد في تسريع حرق دهون الجسم وتفتيتها، فهو يحتوي على بعض مركبات الكابسايسين التي تسهل من هضم الطعام وتحسن من التمثيل الغذائي.