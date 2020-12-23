الهوت شيكولت الدايت المشبع رافع الحرق وناسف الدهون

الهوت شيكولت الدايت المشبع رافع الحرق، من أكثر المشروبات الشتوية المحببة اللذيذة المذاق، والتي يبحث عنها الجميع، بداية من الرغبة بالشعور بالدفيء في جو الشتاء البارد، حتى الحفاظ على رشاقة الجسم، من خلال البحث عن الإشباع الدائم والتخسيس السريع في نفس الوقت، ولهذا المشروب فوائد عديدة خاصة لمرضى السكر، ومرضى السمنة.الهوت شيكولت الدايت المشبع رافع الحرق
مشروب الهوت شيكولت الدايت، مشبع جدًا حيث يحتوي على كم هائل من الألياف، واحتواء المشروب على القهوة الخضراء يساعد على رفع الحرق مما يساعدك على إنقاص الوزن بشكل سريع، مثل الشوربة المشبعة لحرق الدهون ورفع المناعة، التي يبحث عنها الكثيرين أيضًا للحفاظ على جسم رشيق منحوت، كما أن عنصر القرفة يعمل على ضبط سكر الدم، فاستمتعي بمشروب صحي ومقوي للمناعة، كما يحتوي على الكاكاو الخام كعنصر أساسي الغني بالبوليفينول، الذي يعمل كمضاد للأكسدة، والذي يحسن من صحة مرضى القلب والأوعية الدموية، كما يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، مما يساعد على الحفاظ على صحة وكفاءة القلب، ويتميز المشروب أيضًا بأنه سريع التحضير.مكونات مشروب الهوت شيكولت ناسف الدهون
- ¼ كوب حليب (جوز هند، أو حليب بقري، حليب لوز).
- ¾ كوب من المياه.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
- سكر دايت.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- ½ ملعقة صغيرة قهوة خضراء ، أو ½ ملعقة صغيرة من الاسبريو.
- ملعقة صغيرة من جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من الشوفان المجروش.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- رشة ملح.
- قومي بإحضار حلة مقاس صغير، وضعي جميع المكونات الناشفة بالترتيب في الحلة، ثم نضيف المياه إلي المكونات، ثم قومي بصب الحليب.
- أشعلي نار هادئة وقومي بتقليب المكونات جميعها، حتى يتماسك قوام الخليط، ويصبح سميك، ثم قومي بصب الهوت شيكولت وتقديمه في الكأس المخصص له مع ملعقة لتناوله.
- وفي حال كنتي تقدمين المشروب الساحر لأطفال، فلابد من الاستغناء عن مكون الاسبريو، أو مكون القهوة الخضراء من المشروب، وذلك للحفاظ على صحة أطفالك، ويفضل تقديم المشروب أثناء الذهاب للنادي، أو ممارسة الرياضة، أو ليلًا للتدفئة والاستمتاع.
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