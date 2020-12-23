طريقة تحضير الكبة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وبطعم لذيذ ومشهي وهى تعد وجبة شرقية عربية تعرف بها الجمهورية السورية، ولبنان، مملكة الأردن وفلسطين والعراق وهي تتفاوت قليل من الشيء من بلد لأخر من حيث المظهر والطعم وبعض الشيء في أساليب التحضير والإعداد والتقديم وتحضر الكبة عموما من البرغل واللحم الهبر الطازجة إذ تخلط قطع اللحم مع البرغل المغسول والمصفى وتوضع في الفرن الصخري وتدق بمدق كهربي حتّى يختلط اللحم مع البرغل ويمتزج سويا ويصبح كالعجينة والتي تؤخذ وتملأ وتحشى بلحم الضأن المقطع والمهروس والمقلي والمخلوط بالمكسرات من اللوز أو الجوز أو الصنوبر تم تقلى بالسمن أو بالزيت وتقدم للأكل. طريقة تحضير الكبة ومكوناتها طريقة تحضير الكبة ومكوناتها المكونات:- نصف ملعقة من الحجم الصغير من الفلفل الأسود.

قدحان ونصف من البرغل الأملس.

خمسمائة جرام من لحم الهبرة.

حبة من البصل ضخمة المقدار.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

حجم من زيت الذرة للقلي. مكونات الحشوة:- خمسمائة جرام من اللحم المقطع والمهروس بحيث يكون خشن.

حبتان من البصل كبيرة المقدار والمفرومة.

ملعقتان من الحجم الكبير من السمن.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقتان صغيرتان من بهار اللحم.

ملعقتان من الحجم الكبير من السماق.

ربع قدح من الصنوبر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. كيفية تحضير عجينة الكبة غسل البرغل عدة مرات ثم نقعه في ماء منخفض الحرارة لفترة 30 دقيقة. تحضير مفرمة اللحم مع تثبيت القرص ذي الثقوب الضئيلة ووضع طبق عميق أسفل المفرمة. تحضير عدد قليل من مكعبات الثلج من أجل استعمالها خلال إعداد الكبة. تقطيع وهرس اللحم، البرغل والبصل، مع إضافة مكعبات الثلج طوال الفرم حتى تتماسك أنسجة اللحم مع باقي المواد وتصبح الكبة سلسة. إعادة تقطيع وهرس عجينة الكبة حتى تصبح ناعمة. يتم تتبيل مكونات عجينة الكبة بالفلفل الأسود والملح مع تقليب العجينة باليد. تحضير الحشوة تسخين السمن في كمية كثيفة القاعدة على نار حرارتها متوسطة.

إضافة اللحم مع التقليب جيدا حتى يتم جفاف الماء الخاص به ويكتسب لونا مائل للبني.

إضافة البصل مع التقليب لفترة دقيقتين، ثم يعمل على رفع القدر عن النار وتتبيل اللحم بالملح، الفلفل الأسود، السماق ، وبهارات اللحم. تحضير الكبة تحضير طبق ضئيل يشتمل على ماء وثلج لاستخدامه في تكوين الكبة. تبليل اليدين بالماء لمنخفض الحرارة واتخاذ بعض من عجينة الكبة، وتشكيلها على شكل كرة ضئيلة مع عمل فجوة في منتصف الكرة. وضع ملعقة من الحجم الصغير من الحشوة في منتصف كرة الكبة. تتابع الخطوتين السابقتين على المقدار المتبقية من عجينة الكبة. إغلاق العجينة جيدا على الحشوة وتشكيل الكبة على مظهر بيضاوي مدبب الأطراف. تسخين الزيت في مقلاة واسعة على نار حرارتها متوسطة. قلي أقراص الكبة في الزيت الشديد الحرارة وتقليبها على الجانبين حتى تنال لونا ذهبيا. ترتيب الكبة في طبق تقديم موائم وتقديمها ساخنة. كيفية تحضير عجينة الكبةتحضير الحشوةتحضير الكبة مدة التحضير: 40 دقيقة

مدة الطهي: 20 دقيقة

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