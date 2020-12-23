خطوات تحضير صبغة الشعر باللون الأسود الليل بمواد طبيعية بالمنزل

تحضير صبغة الشعر باللون الأسود الليل بمواد طبيعية بالمنزل، عن طريق اتباع خطوات آمنة تمامًا على الشعر، هو ماتبحث عنه كل فتاة شرقية، حيث تفضل معظم الفتيات في بلادنا العربية، الحصول على شعر أسود ليل طويل لامع وناعم ، فلون الشعر الأسود الليل ، مثلما قرأنا في الأساطير القديمة، هو رمز الأنوثة لدى الفتاة الشرقية، لذا سنقدم لك وصفة مجربة وممتازة للحصول على صبغة الشعر بلون أسود ليل، بمواد طبيعية في المنزل.

تعد تلك الوصفة من أفضل الطرق المجربة والفعالة، للحصول على شعر بلون أسود ليل، وخاصة لمن يعانين من شيب الشعر المبكر، فيلجأن إلى الطريقة التقليدية مثل صبغ الشعر بالحناء دون جدوى، أو الباحثات عن شكل الشعر الشرقي الأسود الجذاب، كل ما عليكي اتباع الخطوات التالية، وتنفيذها بدقة.

بودرة حناء بمقدار (100 جرام للشعر القصير، 200 جرام للشعر بطول الكتف، 300 جرام للشعر الطويل).

مسحوق لون أزرق داكن نيلي بمقدار(100 جرام للشعر القصير، 200 جرام للشعر بطول الكتف، 300 جرام للشعر الطويل).

1ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من النشا الذرة.

عصير حبة واحدة من الليمون.

ماء نقي.

وعاء بلاستيكي لخلط المزيج.

فرشاة لتلوين الشعر.

بونيه لتغطية الشعر.

قفازات مطاطية لحماية الأيدي.

منشفة لتجفيف الشعر.

في الخطوة الأولى اتبعي التالي:

نقوم بخلط مسحوق الحناء مع عصير الليمون في الوعاء المخصص لذلك. ثم نقوم بإضافة المياه النقية للخليط السابق ببطء مع التقلب، حتى الحصول على خليط شبه متماسك مثل العجين. قومي بتغطية الوعاء بالغلاف البلاستيك، واتركيه مدة 12 ساعة حتى تتشرب جميع المكونات من الحناء. ارتدي القفازات المطاطية، وقومي بتغطية أكتافك بالمنشفة، وقسمي شعرك إلى خصلات. قومي بفرد المزيج على خصلات الشعر، باستخدام الفرشاة المخصصة لذلك، وابدئي من الجذور حتى الوصول لأطراف الخصلات. ثم قومي برفع الخصلات المصبوغة، باستخدام مشابك الشعر، وبعد الانتهاء وتغطية جميع الخصلات، ثم قومي بوضع باقي المزيج على رأسك بالكامل. قومي بتغطية الشعر بالبونيه، واتركيه لمدة 6 ساعات، ثم اشطفيه باستخدام الماء فقط.

في الخطوة الثانية اتبعي التالي:

قومي بخلط نشا الذرة مع مسحوق لون أزرق داكن نيلي، مع الملح، وقومي بإضافة الماء ببطء حتى الحصول على عجينة متماسكة. قومي بتقسيم شعرك إلى خصلات مثلما فعلتي في الخطوة الأولى، وإفردي خليط الصبغة على خصلات الشعر، من الجذور للأطراف واغمريها جيدًا بالصبغة. قومي بتغطية الشعر بالبونيه، واتركي مزيج الصبغة على الشعر لمدة 8 ساعات، ثم قومي بغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر فقط. لا تقومي باستخدام بلسم أو شامبو، أو أي كريم على الشعر لمدة 3 أيام متتالية، بعد تطبيق الصبغة على الشعر.

ستلاحظين تحول لون الشعر بعد 3 أيام للون الأسود الليل، تستطيعين بعدها استخدام الشامبو أو البلسم وحمام الكريم المناسب لنوع شعرك، واستمتعي بلون صبغة مصنوع من مواد طبيعية آمنة تمامًا على الشعر.