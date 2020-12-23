وصفة عسل النحل لفرد الشعر، من الوصفات الطبيعية المجربة والفعالة، والتي تظهر نتائجها فورًا على الشعر بشكل ملحوظ، فعسل النحل من أهم وأطيب الموارد الغذائية، التي حباها الله للإنسان، فيقول الله في كتابه الكريم في سورة النحل بالآية 69: ” ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ“، فإضافة لكونه طعام طيب لذيذ المذاق، فقد أظهرت الدراسات الحديثة فوائد عديدة لعسل النحل، وقدرته في الوقاية من العديد من الأمراض، إضافة لفوائده التي لا تحصى لصحة البشرة والشعر، لذا فكل ما يحتاجه شعرك للحصول على انسيابية كالحرير، هو اتباع خطوات تنفيذ الوصفة بدقة.

كما ذكرنا سابقًا أن لعسل النحل، وهو المركب الرئيسي في تلك الوصفة العديد من الفوائد للبشرة وللشعر، نذكرها كالتالي:

يعمل عسل النحل كمرطب للبشرة الجافة وشديدة الجفاف، حال إضافة عليه نصف كوب من الزبادي.

يعمل عسل النحل كملطف للبشرة الملتهبة من أشعة الشمس، حال قمنا بإضافة قطرات من ماء الورد إليه.

يعمل عسل النحل كسنفرة للجسم والبشرة طبيعي، حال إضافة إليه نصف كوب من السكر ذو الحبيبات الخشنة.

يعمل عسل النحل كمقوي وداعم لفروة الرأس، حيث يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية، تحتاجها فروة الرأس كداعمة لها.

يعمل عسل النحل على ترطيب الشعر، وخاصة ترطيب الشعر بعد الصبغة، لما يحتويه على نسبة عاليه من الجلوكوز، التي يحتاجها الشعر للاحتفاظ برطوبته الطبيعية.

وأيضًا يحتوي عسل النحل على نسبة عالية من السكر، تساعد الشعر على زيادة الكثافة، ومنع التساقط.

كما يستخدم ماسك وصفة عسل النحل لفرد الشعر، بطريقة طبيعية وآمنة.

خليط الوصفة له مكونان رئيسيان فقط، ولابد قبل تنفيذ الوصفة، الحفاظ على النسب، والاستعانة بأدوات مخصصة لوضع الوصفة على الشعر، المكونان هما:

نصف كوب من عسل النحل الطبيعي.

نصف كوب من الجلسرين النقي.

نحضر وعاء بلاستيك من الذي نقوم باستخدامه لخلط صبغة الشعر. نخلط عسل النحل مع مقدار الجلسرين جيدًا، حتى تمام المزج. نقوم بتقسيم الشعر إلي خصلات، حتى يسهل التحكم بها. نفرد مزيج العسل والجلسرين، على خصلات الشعر بداية من الجذور حتى الأطراف، باستخدام الفرشاة المخصصة لذلك. بعد توزيع الخليط على الشعر، والتأكد من تغطية الشعر تمامًا بالخليط، نقوم بتغطية الشعر باستخدام بواسطة بونيه حراري. نترك المزيج على الشعر مدة ساعة ونصف، ثم نقوم بخلع البونيه الحراري من على فروة الرأس، ونقوم بتهوية الشعر لمدة نصف ساعة قبل غسيل الشعر. نقوم بغسل الشعر باستخدام الماء الدافئ، وببلسم الشعر المناسب لنوع شعرك، ونقوم بعدها بتجفيف الشعر برفق باستخدام المنشفة، وتسريحه واستمتعي بشعر لامع وناعم ومفرود كالحرير بشكل طبيعي.

ولنجاح فرد الشعر بوصفة عسل النحل الطبيعية، ينصح باستخدام الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة ثلاث أسابيع، وللشعر شديد الجفاف، ينصح بإضافة نصف كوب من الزبادي للوصفة.