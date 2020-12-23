يطلق على البطاطا الحلوة عدة أسماء فهي تسمي بطاطا حلوة أو بطاطا سكرية أو فندال ، تتميز البطاطا الحلوة بالطعم ألذيذ لها العديد من الفوائد الصحية للجسم ، أماكن زراعتها الأساسية أمريكا الوسطى ، ومن أكبر الدول المنتجة لها هي دولة الصين ويتم استهلاك البطاطس الحلوة والسكرية في جميع أنحاء العالم بالكامل ، وذلك لما تحتويه من فوائد غذائية تساعد بشكل مباشر في محاربة العديد من الأمراض التي تشكل خطر على الإنسان ويمكن تناولها بعدة طرق سواء عن طريق السلق أو الشوي وهناك بعض الناس التي تقوم بتناولها نيئه بدون أي شيء اخر. ويمكن تناول البطاطا الحلوة في فصل الشتاء لأنها تمد الجسم بالدفء والطاقة والحيوية ، و تساعد بشكل مباشر في تقوية عضلات القلب والشرايين لذا هي تعتبر مصدر رئيسي للمعادن والفيتامين واحتوائها على الألياف الغذائية هكذا تحتوي بطاطا حلوة علي الكثير والكثير من الفوائد التي تمد جسم الإنسان بالطاقة والصحة والحماية المناعية القوية ضد العديد من الأمراض وها نحن سنقدم في هذا المقالة 12 فائدة مذهلة من تناول البطاطا الحلوة لجميع الأعمار سواء للذكور أو الإناث.

1- فوائد البطاطا الحلوة في حماية القلب وتقوية الشرايين

تمتلك البطاطا الحلوة عنصر البوتاسيوم ، وتساعد بشكل مباشر في حماية القلب من تعرضه لحدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أمراض القلب الأخرة ، كما يتحكم البوتاسيوم بشكل رئيسي في معدل السوائل داخل الجسم وتنظيم الكهرباء الموجودة بجسد الإنسان.

لذلك يصبح ضغط الدم في حالة استقرار وعدم حدوث هبوط أو ارتفاع في ضغط الدم وجعل معدل الدم في حالة استقرار. هكذا يحتوي كل 100 غم من البطاطا الحلوة ألنيئه ما يعادل 337 ملغم من عنصر البوتاسيوم الرائع.

2- فوائد البطاطا الحلوة في تقوية المناعة

البطاطا الحلوة تمتلك العديد من التركيبات الكيميائية والفيتامينات التي تساعد في تقوية مناعة الجسم ومن الفيتامينات التي تمتلكها بطاطا حلوه مثل: فيتامين c الغني عن التعريف وأيضا ألبيتا كاروتين ، لذلك تساعد البطاطا الحلوة بشكل مباشر في تقوية المناعة ومدها بالطاقة الدفاعية ضد الأمراض التي قد تصيب الجسم وتساعد في صد الالتهابات و تعرض الجسم لأمراض البرد المختلفة.

كذلك تمتلك بطاطا حلوه مادة رائعة وهي الكولين Choline ، هذه المادة تساعد الإنسان علي الاسترخاء والراحة والتخلص من الأرق وتقوية الذاكرة ورفع كفاءة التذكر والتعلم ، وأيضا حماية الجسم من الالتهابات. مثل الجهاز التنفسي وأمراض الربو.

3- فوائد تناول البطاطا الحلوة على تنظيم السكر في الدم

تحتوي بطاطا حلوة على الكربوهيدرات ويفضل تناولها للأشخاص الذين لديهم بعض مشاكل في مستويات السكر بالجسم. فإن تناول البطاطا الحلوة بشكل أساسي يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم بمعدل غير مضر. وبذلك لا يحتاج مصابي أمراض السكر للأنسولين لان بطاطا حلوة تقلل مقاومة الأنسولين.

4- فوائد تناول البطاطا الحلوة في التخلص من الإمساك وعدم الإصابة بسرطان الأمعاء أو القولون

تناول البطاطا الحلوة بقشرها يساعد في التخلص من الإمساك وعدم الإصابة بسرطان الأمعاء. وذلك لوجود الألياف في قشر البطاطا الحلوة وبعض المواد المضادة للأكسدة. هناك نوعان من الألياف نوع قابل للذوبان والنوع الأخر غير قابل للذوبان تقدم هذه الألياف عدة فوائد عند وجودها داخل الجهاز الهضمي.

تساعد الألياف القابلة للذوبان أو اللزجة في امتصاص الماء وتسهيل عملية البراز والحماية من الإصابة بالبواسير.

وعلى العكس من الألياف القابلة للذوبان الألياف الغير قابلة للذوبان تختمر هذه الألياف بسبب البكتيريا الموجودة داخل القولون فتنتج عنها مركبات يطلق عليها الأحماض الدهنية التي تغذي بطانة الأمعاء وتحافظ عليها بصحة قوية وتعمل علي حماية الجسم من الإصابة بسرطان القولون أو الأمعاء.

5- فوائد البطاطا الحلوة في التخلص من الإجهاد والتوتر

عند الشعور بالتوتر أو الإجهاد يحتاج جسم الإنسان إلى عنصر البوتاسيوم وبعض المعادن الأخرى، وتفيد البطاطا الحلوة في التخلص من الإجهاد والتوتر لاحتوائها على العديد من العناصر والمعادن الهامة وتساعد الإنسان في التخلص من الضغوط لأنها تمد الجسم بعنصر البوتاسيوم ومعادن أخرى. لذلك عند الشعور بالتوتر والإجهاد يمكنك تناول بطاطا حلوة و ستساعدك بشكل كبير في التخلص من الإجهاد والتوتر.

6- فوائد البطاطا الحلوة للحامل ومن اقتربت علي الإنجاب

بالتأكيد التغذية الكاملة للنساء الحوامل شيء أساسي وضروري جدا سواء بالنسبة لها أو للجنين لذا تمد بطاطا حلوة المرأة الحامل بفيتامين أ وفيتامين ب وبالحديد الكامل كما تمتلك البطاطا الحلوة الألياف والتي تساهم بشكل كبير في التخلص من الإمساك وهو من الأعراض الشائع حدوثها جدا اثناء فترة الحمل.

كذلك يعتبر تناول البطاطا الحلوة للحامل والقريبة من الولادة مفيد جدا لاحتوائها علي حمض الفوليك الغني الطبيعي وحمض الفوليك يعمل على نمو خلايا الأجنة وأنسجتها نمو صحي و قوي بشكل كامل.

7- فوائد البطاطا الحلوة في التخلص من فقر الدم

تعتبر البطاطا الحلوة مصدر للفيتامينات والحديد و الفولات بالتالي لها دور قوي في التخلص من الأنيميا وحالة فقر الدم في الجسم لذلك نصحنا بها لكي تصبح وجبة غذائية أساسية للنساء الحوامل وهي وجبة سهلة الهضم وتمدهم بكل العناصر الغذائية المهمة جدا في فترة الحمل.

8- فوائد البطاطا الحلوة في حماية صحة البصر

تحتوي بطاطا حلوة على ألبيتا كاروتين والانثوسيانين هي عبارة عن مضادة للأكسدة و المسؤله عن اللون البرتقالي بالخضروات.يقوم جسم الإنسان بتحويل ألبيتا كاروتين إلى فيتامين أ الذي يعمل على تشكيل مستقبلات الضوء داخل العين ، ويعتبر نقص فيتامين أ خطرا على العين وقد يؤدي إلى نوع من العمى يسمى جفاف الملتحمة لذلك تناول بطاطا حلوة الغنية بالبيتا كاروتين تعوض الجسم بفيتامين أ وتساهم بطاطا حلوة في حماية صحة العين بشكل أساسي.

9- فوائد البطاطا الحلوة على صحة الدماغ للإنسان

هناك دراسة أجرتها مجلة Journal of BioMed Research International تفيد الدراسة بأن الأنثوسيانين في البطاطا الحلوة يشكل الجلاكتوز المؤثر على شيخوخة الدماغ البشرية كما تؤثر على نشاط الأنزيمات المضادة للأكسدة كالزنك والنحاس والتي تساعد في تحسين الوظائف الإدراكية للدماغ وحمايتها من الالتهاب لذلك تعتبر بطاطا حلوة حماية من خطورة حدوث القصور الإدراكي في الدماغ.

10- فوائد البطاطا الحلوة لحماية البشرة

احتواء البطاطا الحلوة على الكاروتينات والتي تساعد على حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة وعدم ظهور التجاعيد وذلك لأنها تعتبر ماده مضادة للأكسدة ، كما تعمل البطاطا الحلوة على التخلص من الهالات السوداء لأنها تقضي على الالتهاب ، كما تؤثر مادة الأنثوسيانين الموجودة داخل بطاطا حلوة في القضاء علي البقع الداكنة والتصبغات المختلفة بالجسم.

11-الحلوة

تعتبر البطاطا الحلوة مصدر طبيعي غذائي قوي و متكامل لعلاج وحل مشاكل الشعر وأهمها الجفاف الناجم عن نقص الفيتامينات والمعادن، بجانب تقصف الشعر.

كما ذكرنا في الفوائد الرائعة والغنية التي تمتلكها بطاطا حلوة فهي تعتبر مصدر غذائي كامل في علاج الشعر والتخلص من العديد من مشاكل الشعر مثل الجفاف و التقصف الناتج من نقص الفيتامين والمعادن ، احتواء بطاطا حلوة على فيتامين أ يساعد في زيادة إفراز الزيت الطبيعي الذي يعمل على حماية فروة الرأس وتقوية و تغزير الشعر.

كذلك أحماض الأوميغا 3 الدهنية الموجودة في البطاطا الحلوة ترطب الفروة وتعطي لمعان وجمال للشعر . فهي تقدم الغذاء الكافي والقادر علي حماية الشعر من معظم المشاكل التي يتعرض لها.

12- فوائد البطاطا الحلوة للعضلات وتقوية الجسم بشكل كلي

يحتاج أي شخص رياضي إلى قدر كبير من السعرات الحرارية بشكل يومي لتقوية بناء العضلات والجسد ، وبالطبع يفضل للشخص الرياضي تناول غذاء طبيعي صحي وعدم اللجوء لتناول المنشطات الخطيرة على الجسم والفيتامينات ومشروبات الطاقة غير الصحية والتي قد تسبب عدة أمراض.

هنا يفضل تناول البطاطا الحلوة لمنح الجسم كافة الفيتامينات والمعادن اللازمة لتقوية العضلات ،حيث أن 200 غرام من البطاطا الحلوة يمنح 188 سعرة حرارية للجسم ،وتمتلك بطاطا حلوة الكربوهيدرات التي تساعد في التخلص من آلام وتشنجات العضلات الناتجة من إرهاق التمارين القاسية للشخص الرياضي.

ومن جانب آخر امتلاك البطاطا الحلوة للعناصر الغذائية المختلفة من فيتامينات ومعادن، ومضادات أكسدة تمنح قوة لصحة الجسم العامة، وتزيد من حجم العضلات بالجسم ، وتعتبر مصدر رئيسي لمادة النياسين، ومادة الثيامين، وكذلك المغنيسيوم، وفيتامينات C و B6، و مادة البوتاسيوم، التي تشكل نظام غذائي كامل ورائع للجسم وفق ما نشره موقع سي إن إن.

و فيتامين D داخل بطاطا حلوة يمنح القوة لمناعة الجسم العامة، وزيادة تحسن الحالة المزاجية للشخص، ومنح مستويات عالية من الطاقة، وتقوية العظام والأسنان، والقلب، ويدعم عمل الغدة الدرقية، كما تمتلك الحديد الذي يساهم في إنتاج كراه الدم البيضاء والحمراء. هكذا تشكل البطاطا الحلوة فوائد صحية كثيرة لا تعد ولا تحصى لجسم الإنسان بشكل كامل.