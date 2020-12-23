كيف أجعل شعري قوي كالحديد بأسبوع واحد فقط

كيف أجعل شعري قوي كالحديد بأسبوع، باستخدام بمكونات طبيعية وغير مكلفة وفعالة ومجربة، بحيث تظهر آثارها ونتائجها على الشعر في أقل مدة زمنية ممكنه، فتساقط الشعر من أكثر الأشياء ذات التأثير النفسي السيئ على الفتيات، خاصة في مجتمعنا الشرقي، الذي تعتز فيه الفتيات بتاج رؤوسهن، وكل فتاة تريد الاستمتاع بشعر قوي كالحديد، ناعم طويل كثيف، فإليكي التركيبات الجربة التالية، قومي بتنفيذها بدقة.

لعلاج تساقط الشعر الملحوظ وجعله قوي، ستحتاجين لمجموعة من الزيوت الطبيعية النقية، ولابد من شراءها من أماكن موثوقة، حتى تحصلي على نتائج أفضل، حيث أن علاج تساقط الشعر الفعال، يبدأ باستخدام بمكونات نقية، كما يجب عليكي مراعاة تساوي النسب في خليط الزيوت، كما يجب تنظيف الشعر جيدًا بالشامبو المناسب لنوع شعرك قبل استخدام التركيبة، ولابد من الحفاظ على استخدام التركيبة مدة يوم ويوم، وخلال أسبوع واحد فقط ستلاحظين الفرق.

مكونات التركيبة كالتالي:

زيت خروع.

زيت الحبة السوداء أو حبة البركة.

زيت لوز حلو.

قومي بإحضار وعاء عميق، وأشعلي نار هادئة ثم قومي بصب كمية زيت الحبة السوداء، وأضيفي إليها زيت الخروع، ثم زيت اللوز الحلو، ولابد أن تكون نسبة الزيوت متساوية تمامًا، قلبي خليط الزيوت جيدًا، وبمجرد أن يصبح الخليط دافئ، ارفعيه من على النار. احضري فرشاة الشعر وقومي بتقسيم الشعر إلى خصلات متساوية، واغمري جميع الخصلات بتركيبة الزيت جيدًا، ثم قومي بفرك فروة الرأس بخليط الزيت، وبعد الانتهاء قومي بوضع بونيه الشعر، واتركي الخليط على الشعر مدة 8 ساعات، واحرصي على وضع فوطة على الأكتاف لكي تمنع ترسب خليط الزيت إلى ملابسك. اغسلي شعرك بماء دافئ، مع الحرص على عدم استخدام شامبو أو بلسم أول 24ساعه من استخدام التركيبة، وجففيه جيدًا بالمنشفة ومشطيه، ستلاحظين وجود آثار التركيبة على شعرك، حيث تعمل على تغذية الشعر حتى بعد شطفها بالمياه، كرري استخدام التركيبة كل يومين، بنفس الطريقة السابق ذكرها، وستلاحظين توقف تساقط الشعر بشكل نهائي بعد أول أسبوع من استخدام التركيبة.

من المعروف قدرة البصل في وقف تساقط الشعر، حيث يحتوي على عناصر مهمة منها، فيتامين سي، وفيتامين ب، وبيتا كاروتين، وفيتامين ك، وكمية هائلة من الألياف الطبيعية، وكميات هائلة من مضادات الأكسدة، وحمض الفوليك، والحديد والكالسيوم، ومجموعة من البروتينات المغذية لفروة الرأس.

مكونات تركيبة عصير البصل كاتالي:

مقدار حبة كبيرة من البصل.

خلاط كهربائي، مصفاة سلك أو بلاستيك.