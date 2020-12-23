أسهل طريقة لعمل بسبوسة بحشوة القشطة لذيذة وشهية والطعم حكاية، تعد البسبوسة هي ملكة الحلويات حيت تجدها دائماً في كل مناسبة أو في أعياد الميلاد خاصة للأطفال، فجميع الأشخاص يحبونها سواء كانوا كبار أو صغار كما تختلف الحشوة بداخلها مما تضفي عليها مذاق رائع، والبسبوسة بالقشطة من أفضل أنواع الحلويات الشرقية والتي تتميز بسهولة تحضيرها وبساطة مكوناتها، مما يجعلها مناسبة لكل أم ترغب في إعدادها وإدخال البهجة علي أفراد أسرتها.

طريقة عمل بسبوسة بحشوة القشطة بكل سهولة ومذاق شهي ولذيذ

حتي تتمكني من تحضير بسبوسة بحشوة القشطة كل ما عليكي هو اتباع هذه الطريقة البسيطة والتي تتكون من مكونات تتوافر في كل منزل، لتحصلي علي بسبوسة لذيذة وناجحة وتنال إعجاب عائلتك.

كوب ونصف من السميد الناعم.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

كوب صغير من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن بدرجة حرارة الغرفة.

2 علبة من القشدة الجاهزة.

كوب من القطر.

للتزيين : جوز هند ناعم أو مكسرات مجروشة.

قومي بوضع الزبدة أو السمن في وعاء عميق وقلبيها قليلاً، ثم ضيفي السميد والسكر والحليب البودرة وملعقة البيكنج بودر وامزجي المكونات جيداً.

قومي بوضع علبة واحدة من القشدة الجاهزة علي خليط البسبوسة اللذيذة واخلطي المكونات حتي تحصلي علي قوام طري ولين.

واخلطي المكونات حتي تحصلي علي قوام طري ولين. قومي بصب نصف خليط بسبوسة القشطة في صينية مدهونة بالسمن مع فردها جيداً لتتكون طبقة متماسكة.

اخفقي العلبة الثانية من القشدة ثم ضعيها علي خليط البسبوسة ببطء مع مراعاة عدم توزيعها علي الأطراف، وهذا أهم سر لنجاح البسبوسة .

. ضيفي الجزء المتبقي من خليط بسبوسة القشطة مع فرده بحرص للحصول علي بسبوسة مرملة وطرية ، ثم ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة.

، ثم ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة. بعد انتهاء المدة قومي بصب كوب القطر الساخن علي بسبوسة القشطة والمكون من كوب من الماء مع كوب من السكر والقليل من عصير الليمون، وبعد أن تتشرب البسبوسة القطر قومي بتزيينها بجوز الهند أو المكسرات وتقدم دافئة مع العصائر وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل بسبوسة بحشوة القشطةطريقة تحضير بسبوسة بحشوة القشطة لذيذة وشهية