صدقي او لا تصدقي ما تفعله ملعقة الفازلين للجسم تبييض وتفتيح بمسحة واحدة قبل النوم

الفازلين من المواد الدهنية التي تساعد على تلين الجلد بالجسم والبشرة فهو يمتلك العديد من الفوائد التي تجعل الجميع يشرونه باستمرار، فهو موجود بنسبة كبيرة لديهم فهو يساعد على القضاء على كمشاكل الجفاف وإزالة الجلد الميت الموجود على الجسم، كما يساعد على تفتيح الجسم والبشرة من خلال استخدامه مع بعض المواد العشبية الأخرى، فهو مقشر طبيعي عبر استخدام الكركم وماء الورد معه. مقشر الليمون والفازلين مكونات الوصفة: 100 جرام من الفازلين الخام.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من السكر الخشن. طريقة التحضير: حضري وعاء الوصفات الخاص بك وقومي بتفريع مقدار الفازلين.

وبعدها الليمون بالتدريج وقومي بالتقليب.

قومي بوضع الملح والسكر وقومي بالتقليب لمدة خمس دقائق.

قومي بعدها بفرك الخليط على الجسم بالكامل واتركيه لمدة عشر دقائق.

أحضري قماشة قطنية نظيفة وكوب من الماء الدافئ.

بللي القماشة بالمياه وقومي بمسح المناطق التي وضعتي عليها الخليط.

سوف تجديدين أن الجلد الميت بدأ بالخروج والمناطق لونها أصبح أفتح وبلون موحد.

يمكن تكرار الطريقة مرة كل شهر. الفازلين لتفتيح المناطق الحساسة ملعقة ونصف من الفازلين.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

نصف ليمونة.

ملعقة نشا. طريقة التحضير:- يتم خلط الفازلين وزيت الزيتون مع بعضهما.

يضاف النشا وعليه الليمون.

ونبدأ بالتقليب سوف نحصل على عجينة رطبة.

نقوم بفردها على المناطق الحساسة بالجسم.

نتركها لمدة نصف ساعة وتشطف بعد ذلك.

يمكن استخدامها مرة كل أسبوعياً. الفازلين وزيت اللوز لترطيب وتفتيح الرقبة يساعد زيت اللوز على تفتيح الرقبة وترطيبها كما يقضي على الجلد الأسمر نتيجة التفاعل مع أشعة الشمس. مكونات الوصفة:- ثلاث ملاعق من الفازلين.

ملعقة وربع عصير ليمون.

بيضة.

ملعقتين من زيت اللوز.

كركم. طريقة التحضير:- نقوم بخفق البيضة جيداً.

نقوم بإذابة الفازلين من خلال المايكرويف لدقيقتين.

نقوم بوضع زيت اللوز مع البيض.

نضيف الفازلين السائل عليها.

ونقلب المكونات ثم نضيف الليمون.

نضع الكركم على الخليط ونقلب جميع المكونات.

سوف تصبح عجينة طرية يمكن فردها على الرقبة وعلى أي منطقة ترغبين بتفتيحها بالجسم.

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