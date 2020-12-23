طريقة عمل كيك الشوكولاتة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

أصناف الحلويات متعددة ولا يمكن حصرها خاصةً في الأعوام الماضية وبعد الانفتاح القوي والمنافسة في إعداد الحلويات من دولة إلي أخري لذلك لا نستطيع حصر نوع معين من الكيك مثلاً وكذلك تختلف طرق إعداده من شخص لآخر ومن مطبخ لمطبخ ومن دولة لأخرى، ولكن دعنا نتفق أنه لا يوجد ألذ وأشهر من كيك الشوكولاتة في العالم كما أنها من أنواع الكيك المفضل للكثير من الأطفال والكبار وجميع الفئات العمرية وهي وجبة أساسية في الاحتفالات الخاصة بأعياد الميلاد ومناسبات الأفراح وغيرهم حسب التفضيلات.طريقة عمل كيك الشوكولاتة اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة
إذا تم البحث على محرك البحث الشهير جوجل عن كيك الشكولاتة فإننا نجد ما لا حصر له من نتائج البحث فهي من المعجنات التي انتقلت إلينا من بلاد الغرب وأصبحت أساسية ومهمة وأقرب للجميع من الحلويات الشرقية فإذا أردنا تصنيف أنواع الكيك فيوجد كيك الشكولاتة الأساسي والشهير وأيضاً كيك البرتقال والفانيلا والكريمة ومن الممكن حشو الكيك بثمرات الفاكهة مثل الكيك بالموز والمانجا وغيرهم ولكن يعتبر كيك الشوكولاتة من أفضل أنواع الكيك ذات المذاق اللذيذ لذلك فهي ما تشغل محركات البحث بكثرة، نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير كيك الشكولاتة بطريقة سهلة وغير مكلفة.مكونات كيك الشوكولاتة
- نصف كوب من الدقيق وتقديرهم إلى كوبان من الدقيق.
- كوب سكر ناعم أبيض اللون.
- ثلاث بيضات متوسطة الحجم.
- كوب متوسط من الكاكاو الخام.
- ملعقة بيكنج بودر.
- نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- كوب صغير من الحليب.
- كوب صغير من الزيت.
طريقة التحضير:
- تحضير الخلاط ونضع كلاً من الزيت والحليب والكاكاو ونخلطهم جيداً حتى تندمج المكونات معاً.
- ثم نملأ كوب من الخليط متوسط الحجم ونضعه جانباً ثم نسكب البيض والسكر في الخلاط ونقوم بتشغيل الخلاط مرة أخري.
- ثم نقوم بتحضير طبق واسع يستوعب المكونات ونضع الدقيق بالإضافة إلي البيكنج بودر والفانيليا ونضع الخليط.
- ثم نقوم بعجن المكونات جيداً من خلال المضرب اليدوي.
- نحضر صينية متوسطة الحجم ثم نضع الخليط ونضع الصينية بالفرن الذي سبق تسخينه على درجة حرارة متوسطة 180 درجة.
- ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة عشرين دقيقة.
- ثم نختبر النضج بوضع سكينة داخل الكيكة فإذا كانت نظيفة فهذا يُعني أنها نضجت ونتركها حتى تبرد.
- ثم نقوم بتقطيعها ونسكب خليط الشكولاتة الذي تم فصله من قبل في الكوب وهكذا أصبحت جاهزة للتقديم.
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