بسكويت الشاي الهش اللذيذ احلي طريقة عمل بسكويت الشاي بطعم تحفة

يعتبر بسكويت الشاي أحد الحلويات الاساسية الموجودة داخل الكثير من المنازل، حيث يمكن ان نقدمه مع الشاي او القهوة، او يتم تناولها كنوع من انواع السناك اي بين الوجبات، حيث يتميز بسهولة إعداده وتحضيره، كما يتميز بوجود مكوناته داخل المطبخ، ويوجد العديد من انواع البسكويت المختلفه والمميزه والتي تناسب جميع الاذواق، وفي هذا المقال سوف نعرض طريقة تحضير بسكويت الشاي بالبرتقال، بسكويت الشاي المملح، موضحاً مكونات، وطريقة تحضير كلا من الوصفتين. طريقه عمل بسكويت الشاي المملح طريقه عمل بسكويت الشاي المملح المكونات: عدد 2 حبة من البيض.

عدد 4 أكواب من الدقيق.

عدد ¾ كوب من الحليب.

عدد ¼ كوب من الزبدة.

عدد ½ ملعقه من الأوريجانو.

عدد 1 ملعقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير: نقوم بتجهيز وعاء كبير، ثم نضع بداخله كلا من الزبدة، والدقيق، والبيكنج بودر، والاوريجانو، ثم يتم خلط جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس بشكل جيد.

يتم إضافة الحليب على الخليط السابق، ثم نخلطهم بشكل جيد حتى نحصل على عجينه لينه، ثم نقوم بتقسيم العجينه الى 4 كرات.

نقوم بفرد العجينه على سطح مستوي الي ان نحصل على عجينة رفيعة رقيقة، ثم يتم تشكيل العجينه علي حسب رغبتك.

نحضر صينيه كبيره لخبز البسكويت فيها ثم نقوم بوضعه، وندهنه بالبيض ثم نرش كميه قليله من الملح.

نضع الصينيه داخل الفرن على درجة حرارة 225 درجة، ونتركه لمدة 20 دقيقة حتي يتم خبزه. طريقة عمل بسكويت الشاي بالبرتقال طريقة عمل بسكويت الشاي بالبرتقال المكونات: نصف كوب من السكر.

نصف كوب من البرتقال المعصور

نصف كوب من الزيت.

ثلاثة اكواب من الدقيق.

ملعقة من البرتقال المبشور.

رشة ملح.

بيكنج بودر.

فانيليا طريقة التحضير: نقوم بتحضير وعاء كبير، ثم نضع داخله السكر، والزيت، و البرتقال، ونخلطهم بشكل جيد حتى نلاحظ تجانسهم.

نضيف كلا من البرتقال المبشور، والفانيليا، ونخلطهم جيداً، ثم نضع القليل من الملح، والبيكنج بودر، ثم يتم وضع الدقيق تدريجياً علي الخليط السابق حتي نحصل علي عجينه لينه.

نقوم بفرد العجينة بشكل جيد، ثم يتم تشكيلها حسب الرغبة، ونضعها في صينية خبز البسكويت، ثم نتركها في الفرن علي درجه حراره متوسطه لمدة ¼ ساعه تقريبا حتى ينضج جيداً.

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