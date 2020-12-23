مقشر طبيعي للجسم لتبييض وتوحيد لون البشرة وازالة الجلد الميت في 10 دقائق

عند تراكم الجلد الميت بكميات كبيرة على الجسم فإن الجسم يصبح بلون غامض للغاية، وتبدأ رحلة البحث عن أفضل مقشر يمكن القيام به للحصول على جسد نظيف وجميل، وخالي من البقع والجلد الميت، وهناك العديد من المؤشرات الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من مشكلة الاسمرار العام بالجسم وتوحيد لونه والحصول على جسد نظيف دون الحاجة لاستخدام المواد الكيماوية.

تساعد ماسكات التقشير على تنظيف الجسم بالكامل بداية من الوجه حتى القدمين من خلال مواد طبيعية.

يمنح الجسم من خلال الحصول على مظهر أفضل.

يجعل الجسم ناعم وجميل.

يساعد على تنظيف البشرة بالكامل ويقوم بتنظيف المسام الداخلية من الشوائب الموجودة بها.

يقوم بإزالة كافة الخلايا البكتيرية الموجودة داخل الجسم.

يعمل على تنشيط حركة الدورة الدموية بالجسم.

يخلص الجسم من كافة النتوء التي تظهر.

يقوم بإعلان على جعل البشرة والجسم بلون واحد عقب إزالة الخلايا الميتة بالكامل.

فوائد تقشير البشرة والجسممقشرات طبيعية للجسم

هناك بعض المقشرات التى يمكن استخدامها للحصول على جسد نظيف تماماً، حيث تستخدم عن طريق الفرك على الجسم بعد الانتهاء، من الحمام للحصول على أفضل نتائج.

مقشر السكر الطبيعي

مكونات الوصفة:

ملعقتين ونصف سكر.

نصف ملعقة بابونج.

ثلث كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع السكر فى وعاء.

نضيف البابونج ونقوم بتقليبه مع السكر حتى يذوب.

نقوم بإضافة الزيت وتخفق المكونات معاً للحصول على خليط.

يتم تدليك الجسم بالكامل مرة واحدة كل أسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

مقشر الموز

مكونات الوصفة:

موزة.

ثلاث ملاعق من السكر.

نصف ملعقة فانيليا

طريقة التحضير:

يتم هرس الموزة تماماً.

يضاف إليها السكر والفانيليا وتقلب

يتم وضع الخليط على الجسم لمدة نصف ساعة.

مع دعكه على الجسم بالكامل.

يفضل استخدامه مرتين اسبوعياً.

مقشر القهوة

مكونات الوصفة:

ملعقة من القهوة.

ثلاث ملاعق من السكر.

ملعقتين من زيت اللافندر.

طريقة التحضير: