خلطة تبييض وتفتيح البشرة السمراء للجسم كله ضعيه على جسمك ومش هتصدقي النتيجة

تسعي الكثير من السيدات والفتيات للحصول على بشرة بيضاء وناعمة والتخلص من الاسمرار الموجود بالجسم حيث يعتبر السبب الرئيسي في ظهور البشرة السمراء هو زيادة نسبة الميلانين في الجلد والذي يعمل علي اسمرار البشرة وقد يؤدي التعرض الدائم لأشعة الشمس الي اسمرار البشرة وظهور البقع السوداء والداكنة وقد يؤدي أيضاً استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي علي الكثير من المواد الكيميائية التي اسمرار البشرة وتغير لونها ولذلك نقدم لكي افضل الوصفات الطبيعية بمكونات طبيعية من المنزل للتخلص من البشرة السمراء والحصول على بشرة بيضاء وناعمة ونضرة، وهذا ما يوده الجميع. وصفة الزبادي والخل لتفتيح الجسم وصفة الزبادي والخل لتفتيح الجسم المكونات: ملعقة كبيرة من الزبادي .

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض . طريقة التحضير: قومي بخلط الزبادى مع الخل و التقليب جيداً حتى يتكون لدينا خليط ناعم ومتجانس .

نقوم بفرد الخليط علي الجسم أو المنطقة المراد تفتيحها في البشرة .

يترك الخليط علي البشرة حتي يجف تماما يستغرق حوالي عشرين دقيقة.

يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة السمراء بطريقة فعالة حيث يعمل الخل على تفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء منها.

ويحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك والذي يساعد على تبييض الجسم .

قومي باستخدام كريم مرطب بعد هذا الوصفة لترطيب البشرة حيث يعمل الخل على جفاف البشرة لبعض الوقت .

قومي بتكرار هذه الوصفة مرتان أسبوعياً للحصول على أفضل تفتيح وتبييض البشرة السمراء. وصفة الزبادي والحمص لتفتيح البشرة السمراء وصفة الزبادي والحمص لتفتيح البشرة السمراء المكونات: ملعقة كبيرة من الزبادي الطازج.

ملعقتان كبيرتان من الحمص المطحون أو دقيق الحمص. طريقة التحضير: نقوم بخلط دقيق الحمص مع الزبادي جيداً حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة القوام.

نقوم بتدليك المنطقة المراد تفتيحها بالخليط جيداً.

يترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة، ومن ثم بعد مرور ذلك الوقت نقوم بشطف البشرة من الخليط باستخدام الماء الدافئ.

يعمل دقيق الحمص مع الزبادي علي تفتيح البشرة السمراء وتبييضها بشكل ملحوظ .

اذا اردت الحصول على نتائج الوصفة في أسرع وقت، ومن ثم قومي بتكرار هذه الوصفة عدة مرات بالأسبوع للحصول على أفضل نتيجة تودها الفتاة لتفتيح البشرة السمراء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة تبييض وتفتيح البشرة السمراء للجسم كله ضعيه على جسمك ومش هتصدقي النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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