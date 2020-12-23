تبييض منطقة البيكيني في ثواني ضعيه على المنطقة الحساسة حتي لو سواد الفحم

يوجد الكثير من النساء التي تعاني من وجود إسمرار في المناطق الحساسة، وذلك بسبب عدم معرفتها كيفية الإعتناء بهذه المنطقه مثل طرق هذه المنطقة مبللة دون تجفيفها، في عدم التجفيف يسبب إرتفاع نسبة الرطوبة في هذه المنطقة مما يؤدي إلى زيادة اللون الأسمر بها، كما أن عدم إرتداء ملابس قطنيه أو استخدام فوط صحية قطنيه يجعل المنطقة أكثر عرضة للاسمرار لأن المواد التي تحتوي علي نسبة بوليستر تجعل الجلد يصاب ببعض الحروق، خاصة عند الاحتكاك، لأنه قد يسبب الجفاف في المنطقة الحساسة، تحتاج هذه المنطقة إلي الترطيب اليومي واستخدام زيوت وكريمات مرطبه. وصفة الكركم لتبيض المناطق الحساسة وصفة الكركم لتبيض المناطق الحساسة المكونات خمسين جرام من مسحوق الكركم البودرة.

ربع كوب صغير الحجم من الزبادي. طريقة التحضير نأتي بوعاء صغير الحجم بخلط المكونات، ونضع به الكركم ونقوم بأضافة عليه الزبادي والزبادي يقوم بتحفيز الجلد، ويمنع تأكسدة وتكوين طبقة سمراء عليه، مما يزيد من نسبة تفتيح هذه المنطقة،

نخلطهم مع بعضهم جيدا حتى يتغير لون الزبادي إلى لون أصفر فاتح.

يكون الخليط سميك مثل الكريم ونضعه علي المنطقة المراد تفتيحها و ندلكها بشكل دائري حتى حتى يتشرب الجلد من الوصفة.

نترك الوصفة علي الجلد حوالي نصف ساعة حتى يجف الخليط، ونقوم بغسله بالماء الفاتر و نقوم بترطيب الجلد بعدها بواسطة زيت طبيعي.

تكرر الوصفة مرة واحدة يوميا لمدة اسبوعين حتى نجد نتيجه جيده. وصفة القهوة لتفتيح الأماكن الحساسة وصفة القهوة لتفتيح الأماكن الحساسة المكونات ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة المطحونة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند. طريقة التحضير في وعاء متوسط الحجم نضع القهوة المطحونة ونضيف إليه زيت جوز الهند ونخلطهم مع بعضهم، فيتكون لدينا مزيج خشن قليلا، حتى يقوم بتقشير البشرة.

تقوم القهوة بتهدئة الالتهابات الناتجة عن احتكاك الجلد في المناطق الحساسة، كما أنه بها نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في إخفاء البقع الداكنة الموجودة في المنطقة.

نضع المزيج على المنطقة ونقوم بعمل دوائر على هذه المنطقة ونتركه عليه لمدة خمس دقائق، تغسل المنطقه بالماء الدافئ.

نستعمل الوصفة مرتين فقط في الأسبوع.

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