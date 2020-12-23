الاحتفالات دوت الخليج افضل وقت لتناول الطعام والاستمتاع بمذاقه الفريد والمتنوع بين المقبلات والاطباق الرئيسية وصولاً الى الحلويات التي لا غنى عنها في هذه المناسبات.

لكن الشعور بالذنب من زيادة الوزن، يحبط مسعانا لتذوق أشهى وألذ الاطباق المحضرة للاحتفال بنهاية العام. وهو ما يجعلنا نحجم عن تناول الطعام وينغص علينا فرحة هذه المناسبة التي تتكرر مرة كل 365 يوماً.

لكن من قال ان الاحتفال بنهاية العام الحالي واستقبال العام الجديد، لا يمكن أن يكون صحياً ويسهَل لنا تذوق الطعام دون أي شعور بالذنب؟

في موضوعنا اليوم، نقدم لك مجموعة من النصائح الفعالة لاضفاء لمسة صحية على طاولة الطعام لاحتفالية العام الجديد مقدمة من الخبراء في شركة "انديا جيت".

نصائح لإضفاء لمسة صحية على احتفالك بالعام الجديد

من المعروف أن الطعام هو عامل الجذب الرئيسي ومعيار نجاح أي حفلة، وغالباً ما يبقى عالقاً في أذهان الضيوف لأيام قادمة. لكن ما لا يعرفه الكثيرون، أنه يمكنك دائماً جعل قائمة الطعام في حفلتك مليئة بالأصناف الشهية والصحية في الوقت نفسه.

ومن نصائح الخبراء حول كيفية اضفاء لمسات صحية على قائمة وليمتك الاحتفالية:

ترحيب من القلب: يبدأ المضيف المثالي احتفاله بمشروبات ترحيبية خالية من الكحول، مثل مشروبات البانش والموكتيلات والكوكتيلات الطبيعية التي تلطف الأجواء، عوضاً عن المشروبات الفوارة والصودا والمشروبات الغازية.

ويمكنك إعداد عصير سريع التحضير أو شراب بانش من أحد أنواع الفاكهة ذات المذاق اللذيذ. ولمحبّي المشروبات الخفيفة، سيكون من الرائع تقديم عصائر الفواكه المثلجة أو المياه المنكهة. كما بالامكان إضافة بذور الشيا المنقوعة مسبقاً إلى الشراب، وكلها طرق ممتازة لتزويد الجسم بالألياف والبروتين والدهون الصحية.

المقبلات: تعد المقبلات والأصناف التي تؤكل باليد أول ما يقبل عليه الضيوف ويتناولونها عادة مع مشروباتهم، لذا احرصي على تقديم المشهيات الصحية في حفلتك.

يمكنك إعداد مقبلات لذيذة باستخدام حبوب الكينوا والشوفان وبذور الكتان وغيرها، فهذه المكونات الصحية يمكن أن تدخل في إعداد كثير من المقبلات الشهيرة، مثل الفطائر واللفائف والرقائق وما إلى ذلك.

الأطباق الرئيسية: عادة ما تكون الأطباق الرئيسية مجموعة مختارة من الأصناف المميزة. وبما أن ضيوفك سيشعرون بالامتلاء إثر تناول المقبلات، يمكنك تقديم الكاري مع الأرز أو الخبز كطبق رئيسي.

استبدلي الأرز الأبيض بالبني المبرعم كونه أغنى بالعناصر المغذية كالبوتاسيوم والمغنيزيوم والفوسفور، إضافة إلى الألياف. وثمة العديد من وصفات التحضير الشهية التي تستخدم الأرز البني المبرعم التي يمكنك الاطلاع عليها على مواقع البحث.

التحلية: معلوم أننا نحصل على معظم كمية الدهون التي لا نحتاجها عن طريق الحلويات، وأنك مهما شعرت بالتخمة، تستطيعين دوماً تناول الحلوى.

إلا أن صنع حلوى صحية هو أسهل مما تعتقدين. ويقترح خبراء ’إنديا جيت‘ بسكويت الشوكولا المصنوع من حبوب الكينوا، وبودينغ الكرز ببذور الشيا. وبهذا ستجعلين لحفلتك خاتمة صحية بامتياز.