طريقة تحضير كيكة تيراميسو كيم البسكويت البارد، يعتبر التيراميسو من أهم الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد فهي تنسب للكيك للهشة اللذيذة ظهرت في الفترة الأخيرة ويتم تحضيرها بشكل سريع وسهل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير تيراميسو البارد بدون فرن.مكونات ومقادير كيكة تيراميسو “كيك البسكويت”:
تعتبر كيكة تيراميسو من أفضل أنواع الحلويات التي تقدم باردة ويطلق عليها أكثر من اسم وهي في الأصل حلوى كيك البسكويت البارد بدون فرن، ولكن في إيطاليا تسمى كيكة تيراميسو، وسنوضح سويا المكونات والمقادير بالتفصيل خلال السطور التالية:
- ملعقتان من الكاكاو.
- أصابع البسكويت.
- أربعة أكواب من النسكافيه.
- سكر.
- ثلاثة حبات من البيض.
- جبن ماسكربوني.
- قشطة.
- ربع ملعقة من الملح.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق أي مجهود وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة التيراميسو أو بما تسمى كيكة البسكويت البارد بدون فرن:
- في بداية الأمر يتم فصل بياض البيض عن الصفار ووضعهم في إناء منفصل وبعد ذلك يتم وضع السكر على الصفار ويتم الخلط جيداً لحين أن يظهر إليكم خليط كريمي.
- يتم إضافة الجبنة بصورة تدريجية لحين أن يصبح الخليط ناعم ومتجانس وبعد ذلك يتم إضافة كمية من الملح وبعد ذلك يتم إضافة ذلك الخليط لخليط البيض.
- بعد ذلك يتم غمس البسكويت في النسكافيه ويتم ترتيبه في الصينية ويتم إضافة الكريمة التي قمنا بتحضيرها ويتم وضع طبقة ثانية من البسكويت لها وبعد ذلك يتم إضافة الكمية التي تبقت من الكريمة ويتم رش الكاكاو عليها.
- يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين ويتم تقديمها للتناول فهي مناسبة لكافة المناسبات فينبهر الضيوف بمذاقها المختلف عن باقي أنواع الكيك وبالهناء عليكم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري اسرع كيكة بسكويت بدون فرن على البارد في 10 دقايق بس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.