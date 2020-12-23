حضري اسرع كيكة بسكويت بدون فرن على البارد في 10 دقايق بس

طريقة تحضير كيكة تيراميسو كيم البسكويت البارد، يعتبر التيراميسو من أهم الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد فهي تنسب للكيك للهشة اللذيذة ظهرت في الفترة الأخيرة ويتم تحضيرها بشكل سريع وسهل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير تيراميسو البارد بدون فرن.

مكونات ومقادير كيكة تيراميسو “كيك البسكويت”:

تعتبر كيكة تيراميسو من أفضل أنواع الحلويات التي تقدم باردة ويطلق عليها أكثر من اسم وهي في الأصل حلوى كيك البسكويت البارد بدون فرن، ولكن في إيطاليا تسمى كيكة تيراميسو، وسنوضح سويا المكونات والمقادير بالتفصيل خلال السطور التالية:

ملعقتان من الكاكاو. أصابع البسكويت. أربعة أكواب من النسكافيه. سكر. ثلاثة حبات من البيض. جبن ماسكربوني. قشطة. ربع ملعقة من الملح.

خطوات تحضير كيكة البسكويت على البارد:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق أي مجهود وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة التيراميسو أو بما تسمى كيكة البسكويت البارد بدون فرن: