الأطعمة الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

من المهم أن نحرص عى تناول عدد كبير من الأطعمة الغنية بفيتامين سي في كل وجبة وكل يوم خاثصة في الأيام القادمة فمع قدوم فصل الشتاء وانخفاض المناعة ظهرت حالات جديدة ومتزايدة مصابة بفيروس كورونا ونحن بصدد موجة جديدة شرسة ،لهذا لا بد من زيادة مناعتك ومناعة أولادك وتزويدهم بفيتامين سي فتابعينا لتعرفي أفضل المواد التي تحتوي على هذا الفيتامين. الأطعمة الغنية بفيتامين سي أفضل المأكولات لرفع المناعة: الجوافة: تعد الجوافة من ألذ أنواع الفواكه ومن المعروف أنها تحتوي على كمية وفيرة من فيتامين سي لذلك فهي مفيدة لتعزيز المناعة، احرصي على أن يتناولها أطفالك ثمار أو حتى عصير.

تعد الجوافة من ألذ أنواع الفواكه ومن المعروف أنها تحتوي على كمية وفيرة من فيتامين سي لذلك فهي مفيدة لتعزيز المناعة، احرصي على أن يتناولها أطفالك ثمار أو حتى عصير. منتجات الألبان: تحتوي منتجات الألبان على نسبة عالية من المغذيات منها الكالسيوم الذي يعمل على تعزيز الجسم ونموه لذلك لابد من الحرص على شرب كوب يومياً من الحليب أو تناول الجبن أو البيض خاصة في فترة الحمل.

تحتوي منتجات الألبان على نسبة عالية من المغذيات منها الكالسيوم الذي يعمل على تعزيز الجسم ونموه لذلك لابد من الحرص على شرب كوب يومياً من الحليب أو تناول الجبن أو البيض خاصة في فترة الحمل. الفلفل: يحتوي الفلفل بجميع أنواعه وألونه سواء الحار أو الحلو على نسبة عالية من فيتامين سي والحديد وهما عنصران هامان لزيادة عدد كرات الدم الحمراء والبيضاء ومكافحة العدوى، قومي بإضافته إلى وصفاتك وعلى السلطة كل يوم.

يحتوي الفلفل بجميع أنواعه وألونه سواء الحار أو الحلو على نسبة عالية من فيتامين سي والحديد وهما عنصران هامان لزيادة عدد كرات الدم الحمراء والبيضاء ومكافحة العدوى، قومي بإضافته إلى وصفاتك وعلى السلطة كل يوم. البقدونس: تحتوي حفنة صغيرة من خضار البقدونس أو ما يعادل ملعقتان كبيرتان على عشرة مليجرام كاملة من فيتامين سي وهي كمية كافية لزيادة مناعتك وتحفيز امتصاص الحديد في الجسم. أشهر الأطعمة الغنية بفيتامين سي: الكيوي: على الرغم من أنه فاكهه غير مشهورة كباقي الثمار إلا أنه من أهم الفواكه هاى الإطلاق حيث تحتوي الثمرة الواحدة من الكيوي على 273 مليجرام من فيتامين سي وهي نسبة عالية للغاية وكافية لتعويض نقص القيامين في جسمك.

على الرغم من أنه فاكهه غير مشهورة كباقي الثمار إلا أنه من أهم الفواكه هاى الإطلاق حيث تحتوي الثمرة الواحدة من الكيوي على 273 مليجرام من فيتامين سي وهي نسبة عالية للغاية وكافية لتعويض نقص القيامين في جسمك. الفراولة: من أكثر الفواكه المحبوبة ليس لطعمها اللذيذ ولونها الفاتح للشهية فقط يل لأنها غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات ،تناول كوب واحد من الفراولة الطازجة يزود جسمك ب 149% من حاجته اليومية من فيتامين سي كما أنها مصدر هام للألياف والبروتينات.

من أكثر الفواكه المحبوبة ليس لطعمها اللذيذ ولونها الفاتح للشهية فقط يل لأنها غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات ،تناول كوب واحد من الفراولة الطازجة يزود جسمك ب 149% من حاجته اليومية من فيتامين سي كما أنها مصدر هام للألياف والبروتينات. الموالح: تعد الموالح مثل الليمون والبرتقال بجميع أنواعه واليوسفي على نسبة عالية من فيتامين سي وهو المثدر الأول والسبيل الأوفر لزيادة المناعة. الأطعمة الغنية بفيتامين سي أفضل المأكولات لرفع المناعة:أشهر الأطعمة الغنية بفيتامين سي:

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