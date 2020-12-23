زيت لتطويل الشعر وتكثيفه في خلال أسبوع بطريقة أمنة وسهلة وغير مكلفة

زيت لتطويل الشعر إذا كنتي تحلمين بشعر طويل وكثيف وحيوي مع وصفات هذه الزيوت سوف تتمتعين بشعر أطول واكثر نعومة وجمالا، سوف تشاهدين النتيجة من أول استخدام حيث يقوم بعدها بتطويل الشعر بطريقه ملحوظة جدا، وبما أن الشعر يدعم أحيانا ثقة الشخص بنفسه خصوصا السيدات لأن الشعر هو تاج المرأة فيوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي من الممكن تحضيرها بواسطة الزيوت الطبيعية التي تمنح كثافه وطول للشعر في وقت قصير.

زيت لتطويل الشعر

ومن المشكلات أيضا التي تواجه الكثير من الناس هي مشكلة تساقط الشعر تعرف الآن بالضغط على الرابط عن أسباب تساقط الشعر، هذه الوصفة مجربة شخصيا وتعد من افضل الخلطات الفعالة، حيث تقوم بمعالجة الشعر وتغزيته لأنها تحتوى على عناصر غذائية وفيتامينات مفيدة جدا، وتعمل أيضا على تجديد انسجه الشعر، وتحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، وتعمل على محاربة مشكلة التساقط وتساعد على علاج الشعرة وأعاده نموها، وأيضا تخلص من مشكلة تجعيد الشعر. واليكم المكونات:

ملعقتين من زيت جوجوبا.

ملعقتين من زيت بذور العنب.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت لوز المر.

ملعقتين من زيت الخروع.

طريقة التحضير:

ضعي كل الزيوت مع بعضها واخلطيهم جيدا سويا.

ثم ضعي الخليط على على شعرك وتأكدي بأن جميع الزيوت وصلت لجميع أنحاء شعرك.

قومى بتدليك فروة رأسك بالزيوت بطريقه دائرية لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم غطى شعرك بكيس بلاستيك لمدة لا تقل عن ساعه.

ثم اغسلي شكرك جيدا بالماء والشامبو ثم رطبي بالكريم أو الزيت الخاص بنوع شعرك.

كرري هذه الوصفة مره كل أسبوع سوف تلاحظين الفرق في أول أسبوع من حيث طول الشعر ونعومة وكثافته.

وصفة زيت السمسم وزيت الزيتون

يعد زيت السمسم من افضل الزيوت التي تعمل على تطويل الشعر ويعمل على تنعيم الشعر وتحفيز الشعرة للنمو ويعد أيضا مضاد الميكروبات والبكتيريا لذلك هو يستخدم أيضا لعلاج القشرة والالتهابات التي تعانى منها فروة الرأس، ويحتوى زيت الزيتون على فيتامين E ويعد من افضل المرطبات للشعر خصوصا للشعر الجاف ويعطى نتائج فعالة جدا.

طريقة التحضير:

ضعي كميتين متسويتين من زيت السمسم وزيت الزيتون حسب طول الشعر.

قومى بتدليك الزيوت على جميع أنحاء الشعر.

يترك على الشعر مدة لا تقل عن 45 دقيقة.

ثم بعدها يغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو.

تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

فوائد الزيوت للشعر

تعمل هذه الزيوت على تعزيز نمو الشعر وتنعيمه وتجعله اكثر جمالا وحيوية، وتعمل على تحفيز نمو الشعر وتعالج الشعر التالف وتمنعه من التساقط، تعرفي الآن على وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه بطريقة أمنة، جميع هذه الوصفات والخلطات مجربة شخصيا، والنتائج تظهر من أول استخدم حيث يزيد طول الشعر من 5 إلى 15 سنتيمتر أسبوعيا.