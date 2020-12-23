وجبة غداء اقتصادية وسريعة بـ ثلاث فقط والطعم سيبهرك

نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام طريقة عمل وجبة غداء اقتصادية وسريعة ستعجب الجميع، تبحث العديد من السيدات عن طرق جديدة لعمل وجبة غداء سريعة أو عشاء ويفضل أيضاً أن تكون موفرة، لذا اتينا لكل متابعينا اليوم طريقة عمل وجبة غداء سهلة بدون مجهود وتكلي لـ 6 أشخاص، فدعونا نستعرض معكم المكونات والخطوات.

طريقة عمل وجبة غداء اقتصادية

المكونات

بيضة.

كوبان من الدقيق.

2 طماطم.

2 فص ثوم.

1 مكعب ماجي.

نصف ملعقة فلفل اسود.

1 ملعقة صلصة طماطم.

1 كوب ماء.

2 حبة من البطاطس المسلوقة مسبقاً.

طريقة عمل وجبة غداء سريعة واقتصادية

اولا قومي بهرس البطاطس المسلوقة جيداً في طبق.

ضعي كوبان من الدقيق في وعاء واخفقي عليه بيضة وقلبيهم معا جيداً.

ثم ضيفي فوقهم كمية البطاطس المهروسة وقلبيهم معا مرة أخري جيداً، ثم تعجن حتي تتشكل عجينة متماسكة.

ثم تقطع العجينة لقطع صغيرة بواسطة السكين.

ثم مرري قطع العجين على ظهر الشوكة بهذا الشكل حتي يصبح لدينا شكل مميز للعجينة.

ضعي العجينة في ماء مغلي على النار واتركيها حتي تطفو على السطح، ثم اخرجي العجين من الماء.

في مقلاة ساخنة ضعي القليل من الزبدة، ثم ضيفي العجينة المسلوقة في المقلاة، وتقلب لمدة دقيقتان.

في ذلك الحين نجهز الصلصة، ضعي في الخلاط الطماطم والصلصة والفلفل الأسود وكوب الماء، واضربيهم جيداً.

ثم ضيفي خليط الصلصة إلى المقلاة وقلبيها واتركيها لمدة خمس دقائق، ثم تقدم في طبق التقديم وبألف هنا وشفا.