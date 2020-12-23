خطورة إزاله شعر الجسم بواسطة النتف والطريقة الصحيحة لازالة الشعر من الجسم

خطورة إزاله شعر الجسم بواسطة النتف يعد ازاله الشعر من الجسم لكل امراه هو امر ضروري وازالته دائما وبصوره دوريه ولكن هناك بعض السيدات التي تقع في اخطاء قد تكون مؤذيه للجسم وتعرضها الى وجود حبوب او كدمات وحبوب ومشاكل لا غني عنها وفيما يلي سوف نتعرف على خطورة نتف الشعر من الجسم وما هي أفضل الطرق الصحيحة للتخلص من شعر الجسم بدون مشاكل تابعي معنا الان.

يعد من أخطر عمليات النتف هي نتف شعر العانة، وذلك لأنها تعد من أكثر المناطق الحساسة بالجسم.

تحتوي العانة على النهايات العصبية والأوعية الدموية والخلايا الحسية وبالتالي سوف تتضرر من عمليه نتف الشعر، وقد تسبب ترهل المنطقة .

من الأضرار أيضاً احمرار الجلد وآلام أثناء عملية نتف الشعر، وظهور بثور، وتوسيع في المسام، ونمو الشعر تحت الجلد ومن لديه حساسية قد تتأثر بعملية النتف.

وللحد من اضرار نتف الشعر من الجسم يجب عليك استخدام بودرة الاطفال قبل بودرة الشعر واستخدام المرطبات، ولا تستخدمي نفس الملاقط أو ماكينة الشعر مع شخص آخر.

عليكى غسل المنطقة المراد نتف الشعر منها قبل النتف ولا تقومي بنتف الشعر إذا كنتي تعاني من بثور أو حساسية في الجلد.

الشفرات النسائية التي تتميز بسرعتها ولا تستغرق الا دقائق فقط ويتم اكتمال وانهاء ازاله الشعر بالكامل من المنطقة لا تسبب الشعور بالالم.

الكريمات وهي سريعة وسهله الاستخدام وغير مكلفه ولكن من عيوبها انها لا تتناسب مع الحوامل

ازاله الشعر بالليزر وهي طريقه سهله وامنه. تناسب البشرة البيضاء والفاتحة ولكنها لا تناسب البشرة الداكنة يخلص مفعولها بعد سته أشهر ويجب تكرار الجلسات.

الوقت او الحلاوة وهي من أفضل الطرق لازالة الشعر قد تؤخر من نمو الشعر وتعمل علي تفتيح وتقشير المناطق الداكنة بالجسم وتعمل علي التخلص من الجلد الميت ولكن من عيوبها انها تسبب الترهل على المدى الطويل واحمرار البشرة يجب ان يكون الشعر طويل لكي يتم ازالته بالطريقة الصحيحة.

وبذلك نكون قد عرضنا عليكم اضرار نتف الشعر من الجسم وايضا طرق ازاله الشعر بالطرق الصحيحة السؤال اهتمام السيدات لإزاله الشعر هو امر ضروري كل ما عليك هو اتباع الخطوات الصحيحة لتجنب الاضرار استخدام الغسول المخصص للعناية بالجسم واضافه المرتبات تساعد في نعومه نظافة الاماكن التي تم ازاله الشعر منها.