فوائد الشاي الأسود وأضراره التي تسبب بعض الأمراض للجسم

يعد الشاي الأسود من أكثر المشروبات الساخنة التي تجد عليها إقبال كثير من جميع الأشخاص، فالبعض يفضل تناوله أثناء العمل، وكثير من الناس يفضلون تناوله في وجبة الإفطار فهو من أشهر المشروبات الساخنة المستخدمة عالميا، لما له من فوائد عديدة لجسم الإنسان ولكن يجب عدم الإفراط في تناوله لكي لا يضر الجسم، ويتم إعداده بطريقة بسيطة فهي عبارة عن ملعقة منه علي كوب من الماء المغلي يتم تناوله ساخناً فهو يتميز بمذاق جميل ونكهة مميزة، وأيضاً تجد كثير من الأطفال يرغبون في تناوله، وسنقدم من خلال هذا المقال شرح فوائد الشاي الأسود وأضراره على صحة الإنسان.

فوائد شرب الشاي الأسود

يحمل الشاي الأسود فوائد عديدة تحمى الجسم من الأمراض وهي كما يلي:ـ

يساعد تناول الشاي في القضاء على البكتريا الموجودة بالفم، التي تتسبب في رائحة الفم الكريهة التي تزعج كثير من الناس، وذلك لاحتوائه على مادة البوليفينول. تناول ثلاثة أكواب من الشاي في اليوم، تساعد الإنسان على التخلص من الوزن الزائد فهو يقلل من الشهية. يزيد من التركيز فهو منبه قوي، لذلك تجد الكثير يتناوله أثناء فترات العمل. يعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، فهو يقلل من الكوليسترول الضار، ويساعد أيضا في تقليل ضغط الدم بشكل قليل. يعمل على علاج مشاكل الجهاز الهضمي، من إضرابات المعدة والإسهال والتخلص من الغازات. يقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان، لاحتوائه على مادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للأكسدة تمنع تكوين خلايا سرطانية معينة.

الأضرار التي يسببها للجسم

على الرغم من فوائد الشاي الأسود العديدة التي يستفيد منها الجسم تجد له بعض الأضرار، إذا تم تناوله بكميات كثيرة وهي كما يلي:ـ

يؤدى تناول الشاي بكثرة إلى بعض الأمراض مثل فقر الدم، فتناوله بعد الوجبات الغذائية مباشرة يؤدي إلى نقص امتصاص الجسم للحديد والكالسيوم.

قد يتسبب في حدوث قلق واضطرابات تسبب قلة النوم عند بعض الأشخاص، لاحتوائه على مادة الكافيين وقد تتسبب في زيادة ضربات القلب.

بالنسبة للنساء أثناء فترة الحمل قد يؤدي تناوله بكثرة إلى احتمال حدوث إجهاض، وذلك بسبب وجود الكافيين.

تناوله بكثرة قد يتسبب في الإصابة ببعض الأمراض، مثل سرطان البروستاتا، فالكثرة في تناول الشاي تعني كثرة في تناول الكافيين.

قد يؤدي الفرط في تناوله إلي إدمان مادة الكافيين، التي تؤدى عند عدم تناوله إلى شعور الإنسان بالتعب والصداع الشديد.

نصائح مهمة عند تناول الشاي الأسود

عند تناول الشاي الأسود يجب اتباع النصائح الآتية:ـ