طريقة عمل البانكيك الياباني بالشوكولاتة بالخطوات والفيديو

لو انتي من متابعين الانمي الياباني القديمة ، فممكن جدا تكوني عارفة النوع من الحلويات من شخصيات الرسوم المتحركة ، البانكيك الياباني الكلاسيكي من اشهر انواع الحلويات اليابانية اللي بيحبوها الصغيرين والكبار ، والميزة انه سريع وسهل التحضير ، والنهاردة هنقولك ازاي تعمليه بالخطوات والفيديو.

طريقة عمل البانكيك الياباني بالشوكولاتة:

الكمية دي هتعمل تقريبا 6 بانكيك.

المكونات:

– 4 بيضات كبار.

– 140 جرام سكر (2/3 كوباية).

– 2 معلقة كبيرة عسل.

– 160 جرام دقيق لجميع الاستخدامات (1 1/3 كوباية).

– 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.

– ½ معلقة صغيرة فانيليا.

– من 1 – 2 معلقة كبيرة مية.

– 1 معلقة صغيرة زيت.

طريقة التحضير:

1- في طبق كبير اخلطي البيض مع السكر والعسل والفانيليا ، قلبيهم مع بعض كويس لحد ما السكر يدوب.

2- ضيفي الدقيق والبيكنج بودر لخليط البيض والسكر وقلبيهم كويس مع بعض لحد ما الخليط يبقى ناعم ومافيش فيه اي كتل , وبعدين ضيفي المية وقلبيهم مع بعض تاني.

3- غطي الخليط بكيس بلاستيك وسيبيه يرتاح لمدة 10 دقايق.

4- في طاسة على نار منخفضة حطي معلقة الزيت (ممكن تستغني عن الزيت) ، وخدي بالكبشة من خليط البانكيك صبيه في الطاسة ، اول ما تبدأ تظهر فقاعات فوق البانكيك اقلبيه الناحية التانية ، وسيبيه لمدة دقيقة وبعدين طلعيه من الطاسة.

5- خدي من خليط البانكيك بنفس الطريقة لحد ما تخلصي الكمية كلها.

6- احشي البانكيك بالشوكولاتة النوتيلا او اي نوع تفضليه ، هاتي واحدة بانكيك افردي عليها الشوكولاتة وبعدين حطي فوقيها واحدة بانكيك تانية ، واقفليها من الاطراف بالضغط عليها بصوابعك.

الطريقة بالفيديو:

طريقة عمل الماكرون الفرنسي بالخطوات والفيديو