طريقة عمل البانكيك الياباني بالشوكولاتة بالخطوات والفيديو

لو انتي من متابعين الانمي الياباني القديمة ، فممكن جدا تكوني عارفة النوع من الحلويات من شخصيات الرسوم المتحركة ، البانكيك الياباني الكلاسيكي من اشهر انواع الحلويات اليابانية اللي بيحبوها الصغيرين والكبار ، والميزة انه سريع وسهل التحضير ، والنهاردة هنقولك ازاي تعمليه بالخطوات والفيديو.
طريقة عمل البانكيك الياباني بالشوكولاتة:
الكمية دي هتعمل تقريبا 6 بانكيك.
المكونات:
– 4 بيضات كبار.
– 140 جرام سكر (2/3 كوباية).
– 2 معلقة كبيرة عسل.
– 160 جرام دقيق لجميع الاستخدامات (1 1/3 كوباية).
– 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.
– ½ معلقة صغيرة فانيليا.
– من 1 – 2 معلقة كبيرة مية.
– 1 معلقة صغيرة زيت.
طريقة التحضير:
1- في طبق كبير اخلطي البيض مع السكر والعسل والفانيليا ، قلبيهم مع بعض كويس لحد ما السكر يدوب.
2- ضيفي الدقيق والبيكنج بودر لخليط البيض والسكر وقلبيهم كويس مع بعض لحد ما الخليط يبقى ناعم ومافيش فيه اي كتل , وبعدين ضيفي المية وقلبيهم مع بعض تاني.
3- غطي الخليط بكيس بلاستيك وسيبيه يرتاح لمدة 10 دقايق.
4- في طاسة على نار منخفضة حطي معلقة الزيت (ممكن تستغني عن الزيت) ، وخدي بالكبشة من خليط البانكيك صبيه في الطاسة ، اول ما تبدأ تظهر فقاعات فوق البانكيك اقلبيه الناحية التانية ، وسيبيه لمدة دقيقة وبعدين طلعيه من الطاسة.
5- خدي من خليط البانكيك بنفس الطريقة لحد ما تخلصي الكمية كلها.
6- احشي البانكيك بالشوكولاتة النوتيلا او اي نوع تفضليه ، هاتي واحدة بانكيك افردي عليها الشوكولاتة وبعدين حطي فوقيها واحدة بانكيك تانية ، واقفليها من الاطراف بالضغط عليها بصوابعك.
الطريقة بالفيديو:
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