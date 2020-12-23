اسباب عدم التئام الجروح بعد العمليات الجراحية، يرتبط ببعض الأسباب المرضية، وبعض الأسباب التي تتعلق بنمط المعيشة، كما أنه من المهم معرفة العلامات التي تدل على عدم التئام الجروح، كما جاءت في موقع "ويب طب" وهي على الشكل التالي.

علامات عدم التئام الجروح:

ملاحظة عدم التئام الجرح وانغلاقه.

الألم المتزايد من الجرح.

تغير في لون الجلد حول الجرح.

تكون قيح وصديد في الجرح.

وجود رائحة كريهة في الجرح.

في الحالات المتقدمة يسبب عدم التئام الجرح الإصابة بالحمى.

اسباب عدم التئام الجروح بعد العمليات الجراحية:

عدم إتباع إرشادات الطبيب بعد العمليات الجراحية.

عدم تناول الأدوية الطبية الضرورية بعد العمليات الجراحية.

إهمال العناية بمكان الجرح، سواء قلة النظافة أو وصول الماء إليه، وعدم تغيير اللصقات الطبية.

ضعف مناعة الجسم لأسباب مرضية عدة، منها ما يمكن السيطرة عليه مثل علاج نزلات البرد و الأمراض الموسمية التي تضعف المناعة، ومنها ما يتطلب متابعة طبية.

الإصابة بمرض السكري، ويجب السيطرة عليه حتى تشفى الجروح.

اضطرابات النوم وقلته تساهم في بطء التئام الجروح.

التوتر و القلق يؤثر على الصحة العامة ككل، وله دور غير مباشر في التئام الجروح.

قلة الحركة والجلوس المطول يقلل من حركة الدورة الدموية و بالتالي يؤثر على التئام الجروح.

قلة شرب السوائل وخاصة الماء، يقلل من شفاء الجروح.

عدم تناول أطعمة صحية تساهم في الاستشفاء وسرعة التئام الجروح.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.