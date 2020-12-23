دراسة: الوحدة وتأثيرها على نمو الدماغ

للممارسات اليومية الحياتية تأثير على الصحة النفسية و الصحة العامة، وهذا ما أكدته الدراسات المتعددة.

وفي الدراسة التالية تؤكد النتائج أن الوحدة و الجلوس في إنعزال لفترات طويلة يؤثر على نمو بعض أجزاء الدماغ، فما دوت الخليج ولماذا؟

الوحدة والدماغ:

كشفت دراسة جديدة أن الوحدة يمكن أن تساعد في نمو أجزاء من الدماغ مرتبطة بالخيال، وقال الباحثون في الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Communications، إن الأشخاص الوحيدين كانوا أكثر عرضة لزيادة النشاط في مناطق الدماغ المرتبطة بالذكريات والتفكير في الآخرين والتخطيط المستقبلي، وفقاً لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وافترض الباحثون أن ما يسمى بالشبكة الافتراضية في الدماغ، والتي تشارك في الذاكرة والإدراك الاجتماعي، من المحتمل أن تخضع للتغييرات المتعلقة بالوحدة.

وقال كبير مؤلفي الدراسة ناثان سبرينج، الأستاذ المشارك في علم الأعصاب بجامعة ماكجيل في مونتريال بكندا: "ما أدهشنا هو أن التأثير الأكبر في البيانات كان بشكل كبير أصبحت الروابط بين هذه المناطق أقوى وكان حجم المادة الرمادية أكبر من أولئك الذين لم يكونوا وحيدين."

قبل انتشار الوباء بفترة طويلة ، كان يُنظر إلى الوحدة بشكل متزايد على أنها مصدر قلق للصحة العامة، بما يكفي لدرجة أن المملكة المتحدة عينت وزيرًا للوحدة في عام 2018.

تفاصيل الدراسة:

نتائج مثل تلك دفعت الباحثين إلى التمشيط من خلال صور الدماغ لـ 40.000 شخص، تم سحبها جميعًا من Biobank في المملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات واسعة النطاق تخزن المعلومات الطبية الحيوية من حوالي 500000 بريطاني.

قام المشاركون في تلك الدراسة، الذين تراوحت أعمارهم بين 40 و 69 عامًا ، بملء التقييمات التي تضمنت أسئلة تسأل عما إذا كانوا يشعرون بالوحدة أم لا.

قارن الباحثون بعد ذلك فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للأشخاص الذين يعانون من الوحدة مع أولئك الذين لم يشعرون بالوحدة على أساس منتظم.

وعلى الرغم من أن أجزاء من الدماغ مهيأة للإبداع والتفكير في الذات يمكن أن تنمو أثناء الشعور بالوحدة، فإن هذا قد يعني أن أجزاء اجتماعية أخرى من الدماغ ستصاب بالضمور بسبب عدم النشاط.