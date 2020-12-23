فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون للقولون، دوت الخليج فوائد متعددة تجمع مابين العناصر الغذائية لكل من التين المجفف وزيت الزيتون ليتكون خليط به كل المكونات التي يحتاجها القولون لتعزيز صحته ووقايته من الأمراض، هذا بالإضافة إلى أن كل من التين وزيت الزيتون يصنفان من أهم الأطعمة الصحية، ولهم فوائد على صحة الجسم ككل.

فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون للقولون:

يتم اختيار نوعية جيدة من التين المجفف ونقعه في زيت زيتون بكر لعدة أيام، ثم يؤكل على الريق ليحقق للقولون الفوائد التالية:

تناول التين المجفف المنقوع في زيت الزيتون يقي من الأمراض السرطانية وخاصة سرطان القولون بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

الألياف الغذائية في التين المجفف تعزز صحة القولون.

التين المجفف وزيت الزيتون يساعدان في علاج اضطرابات القولون والجهاز الهضمي.

تناول التين المجفف وزيت الزيتون باستمرار يقي من أعراض متلازمة القولون العصبي.

كل من التين المجفف وزيت الزيتون يعتبران ملينات طبيعية تساهم في علاج الإمساك، الذي يسبب آلام في القولون.

يساعد تناول التين المجفف مع زيت الزيتون على تنشيط الأمعاء.

تناول التين المجفف مع زيت الزيتون يساهم في علاج الانتفاخ و التقلصات الناتجة من اضطرابات القولون.

يساعد زيت الزيتون والتين في تخفيف أعراض مرض الأمعاء الالتهابي.

يساهم التين المجفف وزيت الزيتون في منع تراكم الدهون في الجسم وبالتالي يقل الكولسترول الضار، وتلك عوامل يمكن أن تضر القولون.

يساهم كل من زيت الزيتون والتين المجفف في التخلص من السموم الضارة في الجسم، مما يعود بالنفع على صحة القولون.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.