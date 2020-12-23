طريقة تحضير حلوى الاكلير محشو بالكريمة ومغلف بالشيكولاته يعد من الحلويات الفاخرة المميزة في الشكل والطعم وتقدم في جميع المناسبات واصل هذه الحلوة هو المطبخ الفرنسي حيث تشبه هذه الحلوة كعكه الإسفنج في شكله عبارة عن أصابع يمكن حشوها بعده حشوات مثل الكاستر والفانيليا السائلة والشوكولاته والكريمة حسب الرغبة البيض من اهم مكونات الاكلير يجعلها أصابع منتفخة عند نضوجها يحضر بسهولة برغم أن خطوات تجهيز طويلة شيء ما سوف نستعرض عبر هذا المقال وصفة تحضير حلوى الاكلير بحشوة الكريمة و مغلف بالشيكولاته من الخارج. طريقة تحضير حلوى الاكلير بالكريمة ومكوناته طريقة تحضير حلوى الاكلير بالكريمة ومكوناته مكونات الحشوة:- ست حبات صفار بيض.

كوبان من الحليب السائل.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

اربع ملاعق كبيرة دقيق متعدد الاستعمالات منخول. مكونات عجينة الاكلير:- نصف كوب زبدة.

ربع كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ست حبات بيض.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. مكونات تغليف الاكلير بالشيكولاته:- نصف كوب من الكريمة الطازجة.

كوب الأربع شوكولاته سوداء. طريقة تجهيز العجينة ضعي وعاء على نار متوسطة و ذوبي الزبدة فيه ثم ضيفي الملح والسكر والماء. بعد غليان الزبدة بالمكونات ضيفي الدقيق مرة واحدة ثم تقليب المكونات مع بعضها جيدا لمده خمس دقائق حتى تتجانس.

في العجان الكهربائي ضعي المزيج مع الخفق لمده ربع ساعة حتى يبرد. ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخري بالتدريج مع الخفق بعد كل بيضة. قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية. احضري صينية وغلفيها بورق الزبدة في القاع. ضعي العجين في كيس حلواني ثم اعملي خطوط طولية في الصينية مع ترك مسافة 3 سم بين كل خط من الاكلير. ضعي صينية الاكلير في الفرن لمده ربع ساعة. ثم خففي من درجة الحرارة الى 180 درجة مئوية حتى يكتسب الاكلير اللون الذهبي ثم أخرجية من الفرن ويترك جانبا حتى يبرد. طريقة تجهيز العجينة تجهيز حشو الاكلير:- في وعاء على نار متوسطة الحرارة ضعي فيه الحليب ونصف كمية السكر والفانيليا. يترك الخليط على النار الى أن يغلي ثم يرفع من على النار جانبا. في وعاء اخر اخفقي صفار البيض والسكر المتبقي ثم ضيفي الطحين. صبي قليل من الحليب على خليط البيض مع الخفق بشكل مستمر حتى تتجانس المكونات جيدا. صبي خليط البيض على خليط الكريمة ثم أعيدي الوعاء على نار متوسطة الحرارة مره اخرى مع التقليب المستمر حتى يصبح قوام الكريمة سميكا. تجهيز تغليف الشوكولاته للاكلير ضعي كل من الكريمة والشوكولاته في وعاء على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى تذوب الشوكولاته ويتجانس الخليط ثم يرفع من على النار.

اعملي فتحة صغيرة في أول أصابع الاكلير من اعلي و فتحة صغيرة اخرى في أصابع الاكلير من اسفل.

ضعي الكريمة في كيس الحلواني ثم احشي الاكلير بالكريمة من خلال الفتحات.

يمكن وضع الكريمة بطريقة اخرى من خلال شق صوابع الاكلير من أعلي بسكين رفيع ثم تحشى بالكريمة.

بعد حشو أصابع الاكلير بالكريمة اغمسيها في الشيكولاته.

ضعي أصابع الاكلير في طبق التقديم.

ادخلي أصابع الاكلير في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك وقدميها وبالهناء والشفاء. تجهيز تغليف الشوكولاته للاكلير الى هنا انتهت وصفتنا اليوم من خلال مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري تحت عنوان طريقة عمل حلوى الاكلير محشو بالكريمة ومغلف بالشيكولاته.

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