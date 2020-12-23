طريقة عمل البيتزا الإيطالي بأفضل طريقة وبأقل التكاليف

طريقة عمل البيتزا الإيطالية بأقل التكاليف، البيتزا من المعجنات التي تتميز بطعمها الرائع لأنها تقدم على حسب ذوق محبيها منهم يفضلونها بالجبن الميكس أو بالجمبرى أو بإضافة فطر عيش الغراب اللذيذ وذات الفوائد العالية القيمة وقد أشتهر بتقديم البيتزا كثير من المطاعم المصرية والعالمية وكلا منهم يضيف إليها إضافته المميزة والبيتزا أصبحت عشق للجميع للكبار قبل الصغار واليوم أقدم لكم أفضل طريقه لعملها بطريقه سهله وإقتصادية.

نحتاج إلى كيلو من الطحين متعدد الاستخدام.

كوب من الزبادي.

ثلاث ملاعق من حليب البودره.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ذره من ملح الطعام.

ملعقه كبيره من السكر.

ملعقه كبيره من الخميرة الفورية.

مكونات عمل البيتزا:طريقة العمل البيتزا:

في وعاء عميق نضع الدقيق ثم نضيف له الخميرة وكوب من الزبادي والسكر والملح والحليب البودره والزعتر الجاف تخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون ويتم العجن جيدا حتى تصبح العجينة لينه وإذا كانت ناشفه يمكن إضافة كميه قليله من الماء الدافئ لضبط العجين وحتى تصبح غير ملاصقة باليد نحضر الأس ترتش النيلون ويتم تغطية العجينة حتى تخمر ويتضاعف حجمها، ثم نحضر صينيه بحجم مناسب ونقوم بتقطيع العجين إلى قطع مناسبه ثم نقوم بفرد قطعه منهم بالصنية بعد دهنها بماده دهنيه حتى لا تلتزق ثم نقوم بتحضير الحشو المناسب والحشو عباره عن صلصة البيتزا المحضرة من صوص الطماطم والكاتشب والبصل والثوم، جمبري حجم وسط نضيف ومتبل جيدا، جبنه ميكس، زيتون شرائح ويمكن أستبدال الحشو حسب الرغبة والذوق، نحضر صوص البيتزا ونقوم بفرده على العجينة مع مراعاة أن تكون العجينة سمكها يقل عن النصف سم لأن حجمها يتضاعف بسبب الخميرة ثم نقوم بوضع الجمبري بشكل مناسب على البيتزا ونقوم بوضع كميه مناسبه من الجبن على الوجه ثم نقوم بإشعال الفرن وتسخينه على درجة حراره مناسبه ثم نقوم بوضع الصينية بالفرن حتى تأخذ اللون الذهبي الرائع ثم نقوم بإخراجها ونقوم بتقديمها في طبق مناسب مع الكاتشب ثم نقوم بعمل باقي كميه العجين بنفس الطريقة مع تغيير الحشوات فيمكن أن توضع كميه من الجبن فقط أو إضافة المشروم وهو فطر عيش الغراب فهو لذيذ ومفيد ويمكن إضافة شاورما دجاج أو اللحم وبالهناء والشفاء.