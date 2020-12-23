طريقة عمل دريم كيك بالشكولاتة السائلة جربي ألذ كيكة بمكونات اقتصادية

طريقة عمل دريم كيك بالشكولاتة السائلة ، هي أشبه بالمولتن كيك خاصة في الشكل الخارجي، فهي عبارة عن كيك مكون من عدة طبقات، الأعلى منها هي الطبقة الصلبة، التي نكسرها بملعقة الحلى، ونجد في الداخل شكولاتة سائلة لذيذة، تصعد مثل النافورة بمجرد أن نكسر الجزء الصلب من الكيك.

لا تتوقفي عن عمل الحلى لأفراد أسرتك، أو تستخدمي قدراتك في عمل وصفات مجربة من قبل، ومن الأفضل تجربة كل جديد سواء في عمل وصفات الطهي، أو في عمل الحلى المنزلي، وطريقة عمل كيكة الحلم، سهلة للغاية ولكنها لا تشبه طريقة عمل المولتن كيك تمامًا، وإنما تشبه للمولتن في الاحتفاظ بالشكولاتة السائلة بالداخل.

هذه المقادير تكفي لعمل صينية كبيرة، من كيك الحلم أو دريم كيك، أو لعمل 2 صينية مقاس 16، حسب رغبتك وتفضيلك للتوزيع.

كوب واحد من الدقيق بمقدار 125 جرام.

1/3 كوب من الكاكاو الخام الجيد، بمقدار 35 جرام.

كوب سكر بمقدار 200 جرام.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

½ ملعقة صغيرة من النسكافية.

رشة من الفانيليا.

¼ كوب من أي زيت نباتي.

½ كوب من الحليب السائل، بمقدار 110 مل.

½ كوب من الماء الساخن.

1/3 كوب من الكاكاو الخام، بمقدار 35 جرام.

½ كوب من السكر، بمقدار 100 جرام.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

2 كوب ونصف من الحليب السائل، بمقدار 625 مل.

2 ملعقة طعام من الزبدة، بمقدار 30 جرام.

طبقة السطح من الشكولاتة، بمقدار 200 جرام.