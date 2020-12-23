طريقة عمل دريم كيك بالشكولاتة السائلة جربي ألذ كيكة بمكونات اقتصادية

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طريقة عمل دريم كيك بالشكولاتة السائلة ، هي أشبه بالمولتن كيك خاصة في الشكل الخارجي، فهي عبارة عن كيك مكون من عدة طبقات، الأعلى منها هي الطبقة الصلبة، التي نكسرها بملعقة الحلى، ونجد في الداخل شكولاتة سائلة لذيذة، تصعد مثل النافورة بمجرد أن نكسر الجزء الصلب من الكيك.طريقة عمل دريم كيك بالشكولاتة
لا تتوقفي عن عمل الحلى لأفراد أسرتك، أو تستخدمي قدراتك في عمل وصفات مجربة من قبل، ومن الأفضل تجربة كل جديد سواء في عمل وصفات الطهي، أو في عمل الحلى المنزلي، وطريقة عمل كيكة الحلم، سهلة للغاية ولكنها لا تشبه طريقة عمل المولتن كيك تمامًا، وإنما تشبه للمولتن في الاحتفاظ بالشكولاتة السائلة بالداخل.مقادير عمل كيكة الحلم
هذه المقادير تكفي لعمل صينية كبيرة، من كيك الحلم أو دريم كيك، أو لعمل 2 صينية مقاس 16، حسب رغبتك وتفضيلك للتوزيع.
- كوب واحد من الدقيق بمقدار 125 جرام.
- 1/3 كوب من الكاكاو الخام الجيد، بمقدار 35 جرام.
- كوب سكر بمقدار 200 جرام.
- بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- ½ ملعقة صغيرة من النسكافية.
- رشة من الفانيليا.
- ¼ كوب من أي زيت نباتي.
- ½ كوب من الحليب السائل، بمقدار 110 مل.
- ½ كوب من الماء الساخن.
- 1/3 كوب من الكاكاو الخام، بمقدار 35 جرام.
- ½ كوب من السكر، بمقدار 100 جرام.
- 3 ملاعق كبيرة من النشا.
- 2 كوب ونصف من الحليب السائل، بمقدار 625 مل.
- 2 ملعقة طعام من الزبدة، بمقدار 30 جرام.
- طبقة السطح من الشكولاتة، بمقدار 200 جرام.
- في البداية ضعي خل أو عصير ليمون، فوق الحليب السائل، وضعي كل المكونات السائلة مع بعضها أولا، مثل البيضة ثم أضيفي إليها الحليب بالليمون، ثم الزيت النباتي والفانيليا، ثم السكر واخلطي كل المكونات حتى ذوبان السكر وتجانس المكونات.
- بالمصفاه أضيفي الدقيق والكاكاو، مع البيكنج بودر والبيكنج صودا، واخلطي المكونات جيدًا، ثم أضيفي المياه الدافئة لتخفيف القوام وجعله مناسب للكيك.
- في صينية الخبز، جهزي الصينية بدهانها بالزبدة مع رشة دقيق أو كاكاو، حتى لا تلتصق عجينة الكيك بالصينية.
- في فرن مسخن من قبل، ضعي صينية الكيك على الرف الأوسط، في درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة نصف ساعة حتى تنضج.
- بعد أن تخرج الدريم كيك من الفرن، قومي بتقطيعها من المنتصف إلى جزئين، وضعيها على الحامل لاستكمال الخطوات.
- بكوب من المياه وبه القليل من السكر، قومي بسقي الكيك بها، حتى تكون طرية قبل وضع الطبقة الثانية عليها.
- لتحضير طبقة الشكولاتة، في وعاء عميق ضعي الكاكاو مع السكر، ثم أضيفي النشا ثم الحليب، وقلبي المكونات اولا على البارد، ثم ارفعيها على نار متوسطة، مع الاستمرار في التقليب، ومع اقتراب الغليان سوف تلاحظين أن القوام بدأ يصبح غنيًا.
- أضيفي ملعقتين من الزبدة، لمنحك قوام أغنى وأفضل، ثم ارفعي الوعاء عن النار، ثم ضعي الخليط فوق طبقة الكيك.
- الآن أحضري طبقة الشكولاتة الجافة، وهنا أحضري شكولاتة وقومي بصهرها في الميكروويف، ثم ضعيها كطبقة ثالثة بالأعلى.
- ضعيها في الثلاجة لعدة ساعات، وسوف تخرج متماسكة مرة أخرى.
- قومي برش طبقة من الكاكاو بالأعلى، ثم قدميها لأسرتك.
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