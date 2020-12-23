اسرع طريقة للتخسيس بدون رجيم ولا رياضة في 3 ايام

اسرع طريقة للتخسيس بدون رجيم في ثلاث ايام فقط ، من اكثر الملمات التي لا نتحمل وقوعها علي اكتافنا هي القول والبوح بزيادة وزن الجسم ولا توجد قدرة علي نزول بعض الوزن الزائد ، فاغلبنا واقع تحت بطوننا في اغلب الاوقات، ومع التقدم بالسن يصبح لدينا هموم زيادة الوزن وغير قادرين علي نزول تلك المشكلة وإتباع حمية غذائية لفقد كل الجرامات التي تم اكتسابها خلال سنوات ، وهناك البعض التزم بحدود بسيطة ساعدت في التخلص من مشكلة الوزن الزائد بدون رجيم أو اتباع حمية غذائية مرهقة.

القيام بقياس وتحديد فترات تناول الطعام

وصفات تخسيس بدون رجيم

يجب الالتزام بفترة تناول الطعام بحيث تستمر كل وجبة الي ما يقارب 20 دقيقة ، مع ضرورة تناول الطعام ببطء وتلك العادة تجعل البطن في حالة إشباع مستمر وإفراز هرمون الشبع ، فإن تناول الطعام بطريقة سريعة يؤدي إلي بلع كمية كبيرة من الطعام.

التركيز علي تناول أكبر قدر من الخضروات فهي وسيلة متميزة لإنقاص الوزن دون إضافة أي دهون ووضع كمية من عصر الليمون وبعض من التوابل الطازجة بدون ملح. تناول الكثير من الشوربات والحساء والتي يجب إضافتها إلي النظام الغذائي مما يزيد من فرصة الاشباع بطريقة سريعة مثل شوربة الخضروات وشوربة الدجاج . العمل علي تناول الحبوب الكاملة مثل الأرز والشعير والشوفان والحلبة السوداء والقمح كل تلك الحبوب يؤدي تناولها إلي فقدان الوزن. الابتعاد عن تناول أي لحوم مصنعة.

لسرعة الحصول علي نتائج أكيدة ومضمونة يرجي عمل ريجيم الخضروات لمدة يوم واحد فقط يتم فيه تناول جميع أنواع الخضروات مثل الفلفل الأخضر والخس والجرجير والفجل الأبيض والأحمر ومنع أي فاكهة نهائيا ، مع ضرورة تناول كمية من الزبادي خالي الدسم والإكثار من شرب الماء ممزوجا بحبتان من قطع الليمون ، مع ضروروة شرب 6 لتر من الماء والذي يطلق عليه الديتوكس