طريقة عمل بفتيك الدجاج بالكاري والتوابل الباردة والحارة بأقل مجهود

يعتبر بفتيك الدجاج واحد من أهم الوجبات وأصناف الدجاج المعروفة في الدول العربية وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، ويعتبر تحضير بفتيك الدجاج ومن أسرع الأطباق، التي لا تأخذ معك سوى ثلاثين دقيقة فقط، ومدة تحضيره بالكامل تبلغ 15 دقيقة بحد أقصى، كما أنها وجبة موفرة لن تأخذ منك مكونات كثيرة، وسوف نوفر لك طريقة عمل البفتيك بالتفصيل.

سنقوم بتحضير ثلاثة قطع من صدر الدجاج المخلي.

قم بتقطيع بصلتين على الأقل.

أحضر كمية مناسبة من البقسماط، إن كنت من مفضليها.

قم بتحضير سبع ملاعق من الدقيق الأبيض.

قم بتوفير التوابل على حسب الرغبة، سواء الملح والكمون وغيره من أنواع التوابل المختلفة.

قم بتوفير فصين من الثوم الأخضر.

سنقوم بتحضير ثلاثة بيضات متوسطة الحجم.

علينا أن نقوم بتقطيع الدجاج إلى قطع في صورة شرائح، ونضع عليها التوابل المحببة إلى النفس.

ثم نقوم بتقطيع البصل والثوم مع بعضهم البعض، ويمكن أن نقوم بفرمهم في الخلاط أو في كبة الخضار.

ثم نقوم بوضع الدجاج مع الخليط ونضعهم في الثلاجة لمدة لا تقل عن أربع ساعات كاملة.

ثم نقوم بخفق البيض في الحال، ومن ثم نقوم بإضافة مزيد من التوابل، ثم نقوم بوضع الدقيق في إناء آخر.

ثم نقوم بوضع البقسماط في إناء آخر، ونقوم بوضع الدجاج في البداية في الدقيق، ثم في البيض، ثم نقوم بوضعها في البقسماط.

نقوم بوضع الزيت على النار، ونتركه حتى يسخن، ثم نقوم بوضع الدجاج المتبل في الزيت، ونتركه حتى يتحول إلى اللون الذهبي، وبعدها نقوم بإخراجه على مناديل.

مكونات عمل البفتيك في المنزلطريقة عمل بفتيك الدجاجبفتيك الدجاج بالكاري

ويعتبر بفتيك الدجاج بالكاري من ألذ الوجبات التي تقدم مع الكثير من الأطباق، فعند وضع ملعقة من الكاري مع المكونات السابقة، ستحصل على لون دجاج أصفر شهي، ويمكن أن يقدم مع المكرونة أو مع أطباق الأرز البسمتي، سواء بالخضار أو أيضًا تقديمه مع الأطباق الرئيسية في العزائم، ويمكن وضع الطبق في منتصف السفرة، كما يمكن تحضيره للأطفال بشكل سريع.