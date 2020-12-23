طريقة تحضير بلح الشام المقرمش محشو بالداخل كريم شانتيه مثل وصفة المحلات، ومرشوش عليه الفستق المجروش من الحلويات الشرقية والتقليدية ومن اشهر الحلويات العربية يتناولها الكثير من الناس نظر لطعمها اللذيذ المشهي و يكثر عملها في شهر رمضان المبارك حيث يتم تناولها بعد الإفطار لأنها تحتوي على سعرات حرارية والتي تعوض ما فقدة الصائم طوال اليوم أثناء الصوم غير ذلك أنها مفضلة لدي الأطفال وخاصة بالكريم شانتيه لان طعمها اللذيذ والمقرمش يبعث بالفرحة عليهم وتعود تسميتها بهذا الاسم الى أن شكلها يشبه البلح و هي من الحلويات المرتبطة بالشربات أو القطر حيث يكسبها الطعم الحلو في هذا المقال سوف تتعرف على أسهل خطوات تحضير بلح الشام المقرمش بالكريم شانتيه زي المحلات عن طريق الخطوات الأتية. طريقة تحضير بلح الشام ومكوناته طريقة تحضير بلح الشام ومكوناته المكونات:- 2 كوب طحين منخول متعدد الاستعمالات.

2 كوب ماء.

نصف كوب من الزبدة.

ست بيضات.

رشه ملح.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

قطر بارد.

كريم شانتيه مخفوق.

فستق حلبي مجروش.

زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير ضعي وعاء على نار متوسطة وضيفي فيه الماء والزبد ويترك حتى يبدأ في الغليان. ثم نضيف الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يختفي الدقيق تماما واستمري في التقليب فوق النار. ارفعي الوعاء من على النار ويترك جانبا حتى يبرد. ثم ضعيه فيه العجان الكهربائي و قومي بعملية الخفق السريع حتى تصبح عجينة ملساء. ضيفي البيض بيضة تلو الأخري ثم ضيفي الفانيليا مع الاستمرار في عمليه الخفق حتى تصبح عجينة شبه سائلة رخويه. ضعي العجينة في كيس الحلواني. ثم ضعي مقلاة على النار بها زيت عميق . ثم ضعي حبات بلح الشام في الزيت وهو بارد. سوف ينتفخ بلح الشام و يرتفع فوق الزيت يقلب حتى يحتمر من جميع الجهات و يكتسب اللون الذهبي. قومي بعمل باقي الكمية الى أن تنتهي من العجينة. ارفعي صوابع بلح الشام من الزيت وضعيها على مناديل ورقيه بالمطبخ حتى تتخلصي من الزيوت الزائدة. يوضع بلح الشام في القطر مع التقليب ثم ارفعيها وضعيه جانبا ليبرد. بعد أن يبرد تماما قومي بواسطة سكين رفيع بعمل شق في أصابع بلح الشام بالطول ثم تحشى بالكريمة وزينيها بالفستق الحلبي المجروش من اعلي وقدميها بالشكل المناسب وبالهناء والشفاء. أسرار نجاح بلح الشام مثل المحلات بلح الشام من الحلويات الشرقية والتي تحتاج في إعدادها الدقة في عملها لان نجاحه ليس في المقادير أو الطريقة فقط حيث كثير يتساءل عن تعجن بلح الشام من الداخل أو مكتوم غير مقرمش نتيجة ذلك يسعى الكثير الى شراء الجاهز من المحلات لكن سيدتي اليكى أسرار وتكات نجاح بلح الشام بالمنزل.

لكل كوب دقيق ثلاث بيضات.

استخدام الفانيليا أو بشر البرتقال للتخلص من رائحة البيض.

يوضع لكل كوب دقيق كوب ماء مقياس له.

لكل كوب إلا ربع ماء يقابله ربع كوب زيت.

عند إضافة الزيت الى الماء الانتظار حتى الغليان لإضافة الدقيق مع الاستمرار في التقليب على النار.

تترك عجينة بلح الشام حتى تبرد تماما ثم يضاف البيض.

توضع حبات بلح الشام في الزيت وهو بارد. طريقة التحضيرأسرار نجاح بلح الشام مثل المحلات لقد انتهينا من هذا المقال و قدمنا وصفتنا اليوم بطريقه سهلة ومبسطة تحت عنوان طريقة تحضير بلح الشام المقرمش محشو بالداخل بالكريم شانتيه مثل وصفة المحلات.

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