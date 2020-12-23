طريقة عمل الستيك المشوي في البيت على الجريل أو بالفرن

طريقة عمل الستيك المشوي الشهي من الوصفات التي يحبها الأطفال في كل مكان، ويسهل على الأمهات تقديم وجبة شهية للأطفال في المنزل مثل المحلات، فمن الأطفال من لا يرغب في تناول اللحم بالطريقة التقليدية، ولذلك تتجه الأم إلى البحث عن طريقة جديدة لعمل اللحم، ويمكن تتبيل ستيك اللحم المشوي بخطوات ومكونات بسيطة ولهذا سنتعرف على طريقة عمل الستيك اللحم المشوي بعد أن قدمنا بفتيك الدجاج الشهي.

قم بتحضير كمية الستيك اللحم الأحمر بالكمية التي تفضلها، أو على حسب أعداد الأسرة.

قم بتوفير كمية تتناسب مع الستيك من زيت الزيتون.

توابل حسب الرغبة ولكن على رأسها فلفل أسود مطحون.

قم بتوفير ملح وكزبرة مطحونة، وثوم بودر.

مكونات الصلصة البيضاء للستيك المشوي

قم بتوفير كوب ونصف من كريمة الخفق.

قم بتوفير ملعقة واحدة من الزبدة أو السمنة البلدي.

قم بتوفير التوابل على حسب الرغبة.

سنقوم بوضع الستيك اللحم في وعاء، ونقوم بوضع التوابل عليه كاملة، ومن ثم نقوم بوضع كمية زيت الزيتون التي قمنا بتوفيرها.

ثم نقوم بوضع الستيك على النار، ونحرص على تقليبه باستمرار في وعاء مصنوع من التيفال أو السيراميك، ثم نقوم بإخراجه الوعاء ونتركه لمدة خمس دقائق فقط.

نقوم بوضع الزبدة في وعاء آخر، ونقوم بتسخينها، ونضيف إليها كريمة الخفق، والتوابل كاملة، ثم نقوم بالتقليب جيدًا على نار هادئة.

علينا أن نقوم بوضع الاستيك في وعاء آخر للتقديم، ثم نقوم بوضع الصلصة البيضاء الشهية عليه، ويقدم ساخن في الحال.

مكونات الستيك المشويطريقة تحضير ستيك اللحم في البيتطريقة عمل ستيك بالخضار

ويمكن أن تقوم بعمل ستيك اللحم بالخضار أو كما يطلق عليه في الكثير من الأحيان ورقة اللحم، نقوم بتقطيع كمية مناسبة من الخضار حسب الرغبة، سواء بطاطا أو كوسه أو الاثنين معًا بالإضافة إلى الجزر والفاصوليا الخضراء ونقوم بتقطيع البصل شرائح معهم، وثوم مفروم، ونقوم بالقليب، ثم نقوم بوضع كمية الستيك المتوفرة مع الخضار.

ونضع الخليط مع بعضه في ورق مصنوع من الألومنيوم، وبعدها نقوم بتغليفه جيدًا ونضعه في الفرن لمدة نصف ساعة على الأقل، ونقوم بتقديمه مع المكرونة أو الأرز البسمتي.