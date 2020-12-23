كريم سحرى معجزه للتفتيح الفورى للمناطق الحساسة و بين الفخذين والجسم كله ستدهشك النتيجة

كريم تبييض فورى ساحر للمناطق الحساسة هناك الكثير من النساء التي تعاني من اسمرار المناطق الحساسة مما يدفعهم بالبحث عن أفضل منتجات تفتيح البشرة والمناطق الحساسة الداكنة حيث أن يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى اسمرارها مثل ارتداء ملابس مصنوعة من الألياف الصناعية مثل النايلون والبوليستر واستخدام وسائل لإزالة الشعر الزائد كالشفرات وكريمات الإزالة وينتج عن هذا اسمرار المناطق الحساسة، وسوف نقدم لكم مجموعة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبيض البشرة.

كريم تبييض فورى ساحر للمناطق الحساسة

يوجد بعض من المكونات التي يتم استخدامها في تحضير كريمات تفتيح المناطق الحساسة ومنها ما يلي:

كريم الليمون والكركم:

قومي بخلط كمية مناسبة من عصير الليمون مع قليل من مسحوق الكركم والعسل الأبيض الطبيعي واخلطي جيداً حتى تحصلين على خليط مثل الكريم، يتم توزيع الخليط على المناطق الحساسة الداكنه والمراد تفتيحها واتركيه لمدة 30 دقيقة ومن ثم شطفها بالماء الفاتر، واستمري على تكرارها حتى تحصلين على نتائج فعالة.

كريم زيت الورد والفازلين:

في وعاء ضعي مقدار من الفازلين وربع ملعقة من زيت الورد وضعيهم في حمام مائي مع إضافة ربع ملعقة من زيت الياسمين وربع ملعقة من زيت القرفة وبعد أن يتم ذوبان الفازلين ثم يتم حفظ الخليط في عبوة نظيفة وبعدها يتم دهن المناطق الحساسة بالخليط كل يوم قبل النوم ولمدة أسبوع كامل حتى أن تحصلين على أفضل النتائج.

كريم الحليب واللوز:

قومي بنقع حبات اللوز بالماء الفاتر لمدة يوم كامل، ومن ثم يتم سحق اللوز المنقوع مع قليل من الحليب حتى تحصلين خليط كالعجينة وبعدها يطبق الخليط على المناطق الداكنة بالجسم والمناطق الحساسة قبل النوم وفي الصباح يتم تنظيف البشرة بالماء الفاتر مع تكرار استخدام الوصفة لمدة أسبوعين.