طرق تخسيس دهون البطن والأرداف بعد الولادة | وصفات التخلص من الكرش بعد الولادة القيصرية

تخسيس دهون البطن، اغلب السيدات تواجه مشكلة بعد الولادة القيصرية وهي مشكلة البطن وزيادة الدهون بها، حيث أن الكثير من السيدات تعاني من شكل البطن الزائدة، ويبحث الكثير عن طرق مختلفة لتخسيس منطقة البطن بعد الولادة، وبعد الدراسات اتضح أن جسم المرأة يبدأ في نزول الوزن بعد 6 أشهر من الولادة، لذلك لا ينصح بإجراء أي نظام رجيم أو طرق للتخسيس قبل مرور 6 أشهر من بعد الولادة، ويمكن بعد ذلك اتباع أحد طرق التخسيس وفقاً لرغبة كل شخص، وسوف نعرض لكي سيدتي بعض الطرق المختلفة لإنقاص الوزن وتخسيس منطقة البطن وذلك في السطور التالية.

دهون البطن بعد الولادة القيصرية

يلجأ الكثير من السيدات إلى إجراء الولادة القيصرية، ولكن من عيوب الولادة القيصرية هي ترهل جلد البطن وزيادة منطقة البطن، ويرغب الكثير من السيدات في إعادة شكل البطن المسطح واستعادة رشاقة الجسم، ويتم ذلك بسهولة من خلال اتباع أحد طرق التخسيس التي لها أثر إيجابي علي الجميع.

تدليك منطقة البطن بزيوت طبيعية

بعض الطرق المختلفة لتخسيس منطقة البطن بعد الولادة

تدليك البطن ببعض الزيوت الطبيعية التي لها أثر كبير في تخسيس منطقة البطن خلال فترة شهر علي الأقل من استخدامها مثل : خليط من زيت الخروع مع زيت النعناع، أو زيت اللافندر، أو عصير الليمون، حيث تساعد هذه الزيوت في شد جلد البطن وتحسين الدورة الدموية خلال فترة وجيزة من الاستخدام.

مشروبات طبيعية

يجب تناول بعض المشروبات الطبيعة التي تعمل علي حرق دهون البطن وتخسيس البطن خلال فترة من استخدام هذه المشروبات مثل مشروب المرامية والنعناع والكراوية واليانسون، كما يوجد وصفة الزبادي بالليمون والقرفة حيث تعمل هذه الوصفة أيضاً علي تخسيس البطن بطريقة فعالة.

التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية تعمل علي جعل الجسم مشدود والشعور بالنشاط بشد عضلات البطن، لذا يجب أن تتأكد المرأة من قدرتها على القيام بالتمارين الرياضية كاليوجا أو الايروبكس وتمارين البطن وشفط البطن والمشي لمدة 20 دقيقة ثلاث مرات بالأسبوع.

الماء

يجب الإكثار من شرب الماء باستمرار، حيث يؤدي إلى ترطيب الجسم ويجعل الجسم اكثر مرونة، ويساعد علي زيادة معدل حرق الدهون بالجسم.

الطعام الصحي

يجب تناول كمية متوازنة، ويفضل تناول الطعام الصحي وتجنب السكريات والنشويات البيضاء واستبدالها بالشوفان و البقوليات والحبوب والبعد عن المكرونات بجميع أنواعها المختلفة.

الرضاعة الطبيعية

تساعد الرضاعة الطبيعية على إنقاص الوزن الزائد، حيث يحرق الجسم اكثر من 300 سعر حراري في اليوم لإفراز الحليب، مما يقلل من نسبة الدهون بجميع أجزاء الجسم.