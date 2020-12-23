أفضل طريقة عمل صلصة الكشري بكل سهولة

طريقة عمل صلصة الكشري تعتبر أهم مكونات هذا الطبق الشعبي، الذي يعد من أفضل أنواع الأكلات التي يعشقها الجميع، غير أنه مليء بالقيم الغذائية، فهو يحمي من السرطان لاحتوائه على نسبة كبيرة من البقوليات، التي بها مواد مضادة للأكسدة والمواد المثبطة لنشاط الخلايا السرطانية، وبالأخص سرطان الثدي، وأيضا يقوى جهاز مناعة جسم الإنسان.

ونظرا لاحتوائه على البروتينات، فهو يعتبر بديل لتناول اللحوم، وغني بالعديد من الألياف والدهون والحديد، ويمنع من الإصابة بأمراض القلب المختلفة لأنه يساعد على تقليل الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي يمنع ترسب الدهون ومن ثم الحماية من أمراض القلب المختلفة، ويقلل نسبة السكر في الدم لاحتوائه على البصل، وسوف نقدم لكم كيفية تحضير صلصة الكشري بكل سهولة.

مكونات صلصة الكشري:

صلصة الكشري تعد من أهم العناصر الموجودة بالكشري لاحتوائها على فيتامين (أ، د، ج، ب)، وتساعد على فتح الشهية، وتعالج إلتهابات الأسنان، وتمد الجسم بالحديد والكالسيوم، وتعتبر كمثابة طارد للبلغم، وسوف نحتاج إلى هذه المكونات:

إحضار كمية من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.

إحضار ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

إحضار اربعة ملاعق كبيرة من الخل اختيارى.

إحضار خمسة فصوص من الثوم المهروس.

إحضار ملعقة صغيرة من الفلفل الحار البودر اختياري.

إحضار ملعقتين كبيرتين من الزيت.

إحضار عدد ست ثمرات من الطماطم المقشرة والمفرومة ذات حجم كبير.

إحضار عدد بصلتين متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

طريقة تجهيز صلصه الكشري:

لكي نقوم بتجهيز صلصة الكشري يجب علينا إتباع هذه الخطوات: