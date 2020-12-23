التخلص من الشيب نهائياً بوصفات الأجداد.. واستعيدي لون الشعر الأصلي من جديد

التخلص من الشيب بوصفات الأجداد، يبحث الكثير من الأشخاص اللذين يعانون من ظهور الشيب أو ما يُعرف بالشعر الأبيض وخاصة فى سن مُبكر، فعادة ما يظهر الشيب بسبب التقدم فى العمر، ولكن هناك أشخاص يعانون من ظهور الشعر الأبيض بسبب بعض العوامل الوراثية وآخرون بسبب نقص الفيتامينات وعدم تناول الغذاء الصحي، ولكن يمكن استعادة لون الشعر الأسود من جديد من خلال اتباع بعض الوصفات القديمة والموروثة من الأجداد، فهي تعطى نتائج مُبهرة وفعالة خلال أيام قليلة من الاستخدام.التخلص من الشيب نهائياً
من خلال اتباع بعض الوصفات الطبيعية سوف تستطيعين استعادة لون الشعر الطبيعي والتخلي عن صبغ الشعر باللون البني أو غيره:
المكونات:
- فنجان صغير من زيت جوز الهند الأصلي.
- مجموعة مناسبة من أوراق نبات الكاري.
طريقة التحضير والاستخدام:
- فى وعاء مناسب ضعي زيت جوز الهند ومعه كمية مناسبة من أوراق الكاري المطحون، ويترك الخليط على نار هادئة جداً حتى تمام الغليان.
- الوقت المناسب لوضع الخليط على النار هو 10 دقائق ليس أكثر من ذلك، على أن يصبح لون الأوراق أسود.
- يتم تصفية الخليط بواسطة قطعة من الشاش أو قطعة من القماش القطن للتخلص من الشوائب.
- على شعر نظيف وجاف ضعي الزيت على الشعر من الجذور وقومي بالتدليك لمدة 10 دقائق.
- اتركي الخليط على الشعر لمدة ليلة كاملة، ثم يُغسل فور الاستيقاظ من النوم بواسطة ماء وشامبو مناسب لنوع الشعر.
- كرري هذه الوصفة لعدة أيام سوف تحصلين على نتائج فعالة ومبهرة.
المكونات:
- نصف ملعقة من زيت القرنفل.
- نصف كوب شاي أسود مغلي.
- 6 ملاعق من الحناء.
- ملعقة كبيرة من أوراق المريمية.
- نصف كوب من الماء.
طريقة التحضير والاستخدام:
- أحضري وعاء مناسب وضعي به كافة المكونات ما عدا الحناء.
- اتركي المكونات على نار هادئة حتى تغلي تماماً.
- بعد ذلك قومي بتصفية الخليط وخذي الماء فقط.
- ضعي الماء فى طبق صغير وأضيفي علية الحناء وقومي بعجنهم جيداً حتى يتم التجانس، فى حال كانت المعجون صلب أضيفي إليه القليل من الماء واتركيهم جانباً لمدة ربع ساعة على الأقل قبل البدء فى الاستخدام.
- على شعر نظيف وخالي من الزيوت طبقي الخليط على الشعر واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم أغسلي الشعر بماء فاتر وغزير.
- منذ الاستخدام الأول سوف تحصلين على نتائج فعالة جداً ولكن لابد من المواظبة على تكرار هذه الوصفة 3 مرات أسبوعياً لاستعادة لون شعرك الطبيعي مرة أخرى.
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