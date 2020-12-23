تسجيل وحجز لقاح كورونا الجديد في الكويت عبر وزارة الصحة الكويتية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أنه قد تم فتح الحجز علي لقاح كورونا الجديد, حيث يعتبر هذا العلاج من أهم المستحضرات العلاجية التي تمت صنعها في الفترة الأخيرة, حيث أنه مع وجود فيروس كورونا الذي أدي إلي فقد الكثير من الأسر لزويهم وأحبابهم, وينتظر المواطنين هذا اللقاح المضاد للفيروس المستجد كورونا حتي ينتهي هذا الكابوس التي يرعب العالم, ومع صنع هذا اللقاح تتسابق الدول علي مستوي العالم للحصول على هذا اللقاح, حيث كان من ضمن هذه الدولة دولة الكويت والتي استطاعت الحصول علي كمية من اللقاح, ومن هذا المنطلق أكدت وزارة الصحة الكويتية أنه قد تم البدا في استقبال الطلبات الحصول علي لقاح كورونا الجديد لكل من هم داخل دولة الكويت سواء كان كويتياً أو مغترباً وذلك وفقاً لعدة خطوات, ومن مقالنا هذا سوف نتعرف علي كيفية حجز لقاح كورونا الجديد بالكويت.

طريقة حجز لقاح كورونا الجديد في الكويت

وزارة الصحة الكويتية أكدت أنه فور قدوم لقاح كورونا سوف يتم توزيعه علي المواطنين داخل دولة الكويت مهما كانت جنسية الشخص المتقدم للحصول على اللقاح, لذا لابد من اتباع خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا:

يجب الذهاب إلي الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية من خلال الرابط التالي: وزارة الصحة. بعد ذلك سوف تظهر عددت خيارات قم باختيار خيار الخدمات الإلكترونية. سوف يتم إظهار مجموعة من الخيارات قم باختيار تسجيل مسبق لتطعيم كوفيد 19. قم بعد ذلك بملء كافة البيانات والمعلومات المطلوبة لكي تقوم باستكمال إجراءات الحصول على لقاح كورونا. يجب تسجيل البيانات التي تفيد بالأمراض التي يعاني منها كل شخص سواء أمراض مزمنة أو عادية. قم بالتأكد من صحة المعلومات والبيانات التي قمت بإدخالها. وفي النهاية قم بالضغط على كلمة إرسال لاستكمال عملية التسجيل.

السيدات الحوامل.

من قام بأخذ تطعيم خلال مده أقصاها شهر.

من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

من يعاني من مشاكل مرضية تجاه أحد الأطعمة أو الأدوية..

من لديه أمراض معدية.

بعض الأشخاص المستثنون من أخذ لقاح كورونا