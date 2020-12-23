أقوي الوصفات لمنع تساقط الشعر وتحفيز نموه ولزيادة كثافة الشعر وتقويته

أقوي الوصفات لمنع تساقط الشعر وتحفيز نموه لشعر أكثر قوة وكثافة، يعد الشعر الصحي والقوي من أهم علامات إبراز جمال المرأة ولهذا يرغب جميع الأشخاص سواء رجال أو نساء في الحصول علي شعر مثالي خالي من أي مشاكل، ولكن تعتبر مشكلة تساقط الشعر وعدم نموه من أكثر المشاكل المؤرقة التي تسبب عدم الثقة في النفس، حيث أنه المعدل الطبيعي لتساقط الشعر في اليوم الواحد من 50 إلي 100 شعرة ولكن إذا كانت أكثر من ذلك فقد تكونين تعانين من بعض العوامل التي تؤثر علي نمو الشعر بشكل سلبي وتجعله أكثر عرضة للتساقط، ولهذا سوف أقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تحد من تساقط الشعر وتمنحك شعر صحي وقوي.

وصفات طبيعية توقف تساقط الشعر وتزيد من نموه وتمنحك شعر صحي وكثيف

منع تساقط الشعر وتحفيز نموه هو ما تريده كل الفتيات والسيدات وذلك حتي تتمتع بمظهر جمالي جذاب، ولهذا تلجأ إلي استخدام الشامبو أو الكريمات للحد من هذه المشكلة إلا أن تلك المنتجات بها مواد كيميائية تؤثر علي فروة الرأس وتتسبب في تلف الشعر وتقصفه، مما تجعلك تنفقين الكثير من الأموال لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه ورجوعه كما كان، ولذلك يجب عليكم استخدام المواد الطبيعية الفعالة للتخلص من كل مشاكل الشعر.

وصفة الثوم وزيت الزيتون لمنع تساقط الشعر وزيادة نموه

يعد الثوم من أقوي المكونات التي تساعد في منع تساقط الشعر ومنحك شعر قوي وكثيف، وهذا لأنه يحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لتقوية جذور الشعر، أما زيت الزيتون فهو معروف بقدرته علي تكثيف الشعر ووقف تساقطه لاحتوائه علي أحماض ومضادات أكسدة هامة لنمو الشعر.

3 فصوص من الثوم المهروس.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

قومي بوضع الثوم المهروس في إناء صغير ثم ضيفي إليه زيت الزيتون وامزجي المكونات جيداً، وبعد ذلك ضعي الإناء علي نار هادئة حتي يدفأ الزيت فقط.

قومي بتدليك فروة الرأس بمزيج الثوم وزيت الزيتون ويترك علي الشعر لمدة ساعتين، ثم يغسل الشعر بالشامبو الخفيف والماء الفاتر وتكرر وصفة منع تساقط الشعر مرتين في الأسبوع لشعر قوي وصحي.

مكونات وصفة منع تساقط الشعر وتحفيز نموهطريقة تحضير الوصفة وكيفية استخدامها علي الشعروصفة الألوفيرا لوقف تساقط الشعر وتحفيزه علي النمو

تعد الألوفيرا أو الصبار من أفضل وأهم المواد الطبيعية المستخدمة في علاج تساقط الشعر، وذلك لأنها تحتوي علي إنزيمات هامة تزيل خلايا الجلد الميتة من فروة الرأس كما تقوم بتحفيز بصيلات الشعر علي النمو، كما تمنحه الترطيب اللازم لشعر قوي وكثيف.

ورقة واحدة من الألوفيرا.

قومي بغسل ورقة الألوفيرا جيداً ثم أزيلي الجوانب حتي تستطيعي استخراج الجل من داخل الورقة، وبعد ذلك قومي بتدليك فروة الرأس والشعر بجل الألوفيرا.

يترك الجل علي الشعر لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بالشامبو المعتدل، وتستخدم وصفة الألوفيرا لعلاج تساقط الشعر وزيادة نموه مرتين في السبوع لشعر مثالي.

مكونات وصفة الألوفيرا لعلاج تساقط الشعرطريقة تحضير الوصفة وكيفية استخدامها علي الشعروصفة عصير البصل لوقف تساقط الشعر وتحفيز نموه

يقوم عصير البصل بتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وبصيلات الشعر مما يحد من الالتهابات، وهذا يساعد في تحفيز الشعر علي النمو حيث يحتوي غلي نسبة كبيرة من الكبريت.

عصير بصلة كبيرة.

قومي بوضع عصير البصل علي فروة الرأس مع تدليكها برفق، ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الشعر بالشامبو الطبيعي الخالي من السالفات.

يتم تكرار وصفة عصير البصل لمنع تساقط الشعر وتحفيزه علي النمو مرتين في الأسبوع للحصول علي شعر صحي وكثيف.

مكونات وصفة وقف تساقط الشعر وتحفيز نموهطريقة تحضير الوصفة وكيفية استخدامها علي الشعر