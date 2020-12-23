وصفة سعودية لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد الموجودة بالبشرة خلال أيام

وصفة سعودية لتبيض البشرة، حلم كل فتاة الحصول على بشرة بيضاء خالية من العيوب والتجاعيد وبعيداً عن التصبغات والبقع الداكنة، فتسعى الفتاة لإستخدام مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة، وجعلها أكثر بريقاً ولامعاناً، ولكن عادة ما تعطي نتيجة مرضية للشخص، ولكن هناك وصفة سعودية آمنة وتعطي نتائج فعالة من أول إستخدام لتبيض البشرة والنتيجة خلال أيام.

هذه الوصفة تعطي نتيجة من أول إستخدام لها، وتزيل الجلد الميت وتخلصك من علامات تقدم السن الموجودة في منطقة الجبهة وحول العين، وستغني الفتاة عن الذهاب لصالونات التجميل، وتكمن نجاح الوصفة في مكوناتها واستخدامها بالطريقة الصحيحة.

نحضر إناء صغير يوضع فيه ملعقة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز وملعقة من العسل، ثم يتم مزجهم جيداً، ثم تطبق الوصفة على البشرة وتترك لمدة ربع ساعة.

ستلاحظين النتيجة من أول استخدام للوصفة.

يتم خلط ملعقة صغيرة من الخميرة مع ملعقة صغيرة من عسل النحل وملعقة من الحليب، ويتم مزج المكونات معاً.

تطبق الوصفة على البشرة لمدة نصف ساعة ثم تغسل بماء فاتر ولاحظي النتيجة.

يتم خلط ملعقة من قشر البرتقال المجفف مع ملعقة من ماء الورد، ويتم مزجهم جيداً.

تطبق الوصفة على البشرة وتترك ربع ساعة ثم تغسل بماء فاتر.