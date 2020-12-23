وصفة سعودية لتبيض البشرة، حلم كل فتاة الحصول على بشرة بيضاء خالية من العيوب والتجاعيد وبعيداً عن التصبغات والبقع الداكنة، فتسعى الفتاة لإستخدام مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة، وجعلها أكثر بريقاً ولامعاناً، ولكن عادة ما تعطي نتيجة مرضية للشخص، ولكن هناك وصفة سعودية آمنة وتعطي نتائج فعالة من أول إستخدام لتبيض البشرة والنتيجة خلال أيام.وصفة سعودية لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد
هذه الوصفة تعطي نتيجة من أول إستخدام لها، وتزيل الجلد الميت وتخلصك من علامات تقدم السن الموجودة في منطقة الجبهة وحول العين، وستغني الفتاة عن الذهاب لصالونات التجميل، وتكمن نجاح الوصفة في مكوناتها واستخدامها بالطريقة الصحيحة.وصفة الزبادي وزيت اللوز
- نحضر إناء صغير يوضع فيه ملعقة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز وملعقة من العسل، ثم يتم مزجهم جيداً، ثم تطبق الوصفة على البشرة وتترك لمدة ربع ساعة.
- ستلاحظين النتيجة من أول استخدام للوصفة.
- يتم خلط ملعقة صغيرة من الخميرة مع ملعقة صغيرة من عسل النحل وملعقة من الحليب، ويتم مزج المكونات معاً.
- تطبق الوصفة على البشرة لمدة نصف ساعة ثم تغسل بماء فاتر ولاحظي النتيجة.
- يتم خلط ملعقة من قشر البرتقال المجفف مع ملعقة من ماء الورد، ويتم مزجهم جيداً.
- تطبق الوصفة على البشرة وتترك ربع ساعة ثم تغسل بماء فاتر.
- يتم هرس ثمرة من الأفوكادو ومزجها بملعقة كبيرة من عسل النحل، ثم تخلط جيداً.
- تطبق الوصفة على البشرة وتترك 10 دقائق ثم تغسل البشرة بماء بارد.
- تكرر الوصفة 3 مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.
- تستعمل الوصفة أيضاً للتخلص من الإكزيما وحب الشباب والصدفية، بجانب نتائجها الفعالة في تبيض البشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة سعودية لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد الموجودة بالبشرة خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.