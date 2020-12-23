علاج تكثيف الشعر ومنع التساقط وتطويله والنتيجة خرافية

علاج تكثيف الشعر ومنع التساقط وتطويله من مكونات منزلية بسيطة موجودة في كل بيت والحصول على نتيجة سريعة، تقوم الوصفات الطبيعية على إعادة تحفيز بصيلات الشعر بشكل تدريجي وملحوظ وإعادة نمو الشعر بشكل طبيعي، فتزداد كثافة الشعر معالجة لتساقط الشعر وزيادة طوله فينمو ليصبح مثل ذيل الحصان بدون أي تقصف أو كسور في الشعر من الأطراف حتى نهاية الجذور، للحصول على النتيجة المطلوبة يجب الاستمرار على استخدم هذه الوصفات المنزلية فترة لا تقل عن أربعة أسابيع أو شهر ليصبح الشعر قوي وصحي ولامع وخالي من القشرة، يعد نبات الصبار من أفضل الوصفات لعلاج تكثيف الشعر فيدخل في العديد مع المكونات الطبيعية مثل العسل والحليب.

علاج تكثيف الشعر ومنع التساقط وتطويله

تقوم الكثير من السيدات بالبحث دائماً عن أفضل طرق علاج تكثيف الشعر بسبب الشعر الخفيف الذي يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مستمر، أهم خلطات لتنعيم الشعر الجاف والشعر الدهني لا تختلف كثيراً إلا في فترة الاستمرار والدوام على العلاج وهي:

اهرسي الموز الناضج في طبق ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند واخلطيه جيداً، اغسلي شعرك بالماء وتجفيفه بمنشفة قطنية ثم ضعي المزيج لمدة نصف ساعة على الشعر، ثم اغسليه بالشامبو الطبي والماء الدافئ مع تكرار العملية مرتين في الأسبوع فترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

هناك أطعمة لعلاج تساقط الشعر يجب معرفتها وتناولها بشكل يومي في جميع وجبات اليوم من أجل تحفيز الأوعية الدموية على إعادة إنتاج بصيلات الشعر ونموها بشكل صحي وطبيعي، مع مراعاة التوقف عن أستخدام مستحضرات التجميل الكيميائية الخاصة بالشعر مثل الصبغات والكريمات الغير طبية.

‎‎ماء البصل

يعتبر البصل من أفضل الوصفات المنزلية لتطويل الشعر، نقوم بتقطيع البصل مع رش القليل من الملح ثم نعصر قشر البصل حتى يجف تماماً، ثم نضيف عصير البصل مع معلقة صغيرة من عسل النحل الأبيض ونضعه على الشعر لمدة نصف ساعة مع تدليك فروة الرأس جيداً و توزيع الخليط على الشعر كله من الأطراف حتى نهاية الجذور، يتم غسل الشعر جيداً باستخدام خل التفاح أ لإزالة الرائحة التي يسببها ماء البصل.