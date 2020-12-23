الكريم السحري الفعال في تبييض المناطق الداكنة وترطيب الجسم وتفتيح الإبط والكوع

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تبييض المناطق الداكنة وترطيب الجسم ، تعتبر المناطق الداكنة في الجسم من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من السيدات وخاصة منطقة البيكينى وقد تبحث الكثير من السيدات والفتيات البحث عن الكريمات والصفات لتفتيح مناطق الجسم الداكنة والآن سوف نقدم لكم الكريم السحري لتفتيح جميع الأماكن الداكنة .
تبييض المناطق الداكنة وترطيب الجسم
من المؤكد أن الكريمات الطبيعية والوصفات الطبيعة لها تأثير فعال في تبيض وتفتيح الجسم والآن سوف نقدم لكم احدي طرق عمل كريمات طبيعية في المنزل .مكونات كريم النشا والليمون لتبييض الجسم
- 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون .
- 2 ملعقة صغيرة من النشا
- أولاً نحضر وعاء ونضعه على نار هادئة جداً ونضع به النشا مع الليمون ونقلبهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي .
- ونتركه لمدة 5 دقائق على نار هادية ، ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً .
- نقوم بتوزيع الخليط على المناطق المراد تفتيحها ونقوم بعمل حركات دائرية اثناء وجود الوصفة على الجسم لكى تنشط الحركة الدموية الموجودة في الجسم وبالتالي يستفيد الجسم من الكريم .
- ثم بعد ذلك نترك الكريم حتي يجف تماماً اى حوالى ساعه أو أكثر .
- بعد ذلك نغسل الجسم بالماء الفاتر ونقوم أيضاً بعمل حركات دائرية وسوف تلاحظين الفرق في تفتيح ولمعان الجسم .
- للحصول على أفضل نتيجة فعالة في تفتيح الجسم يجب تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق .
سوف نقدم لكم أيضاً سبراي يخلص الجسم من الأماكن الداكنة كما يعمل على ترطيب الجسم ويتكون هذا الاسبراي من مكونات طبيعية .
مكونات سبراي لتفتيح الجسم
- 3 ملاعق كبيرة من الماء المقطر .
- 4 كبسولات من زيت فيتامين أ .
- 2 ملعقة كبيرة من الليمون العطري .
- 2 ملعقة كبيرة من الجليسرين النقي .
- زجاجة رش معقمة .
طريقة تحضير واستخدام سبراي تفتيح المناطق الحساسة
- أولاً نحضر وعاء ونضع به الجلسرين مع الماء المقطر ونضيف اليهم كبسولات فيتامين أ ونضيف معهم زيت الليمون العطري .
- نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض ثم نضيف الاسبري في الزجاجة المعقمة ، ثم نحتفظ بها في مكان مظلم لمدة يوم كامل .
- نقوم بتوزيع الاسبراي على جميع المناطق المراد تفتيحها ونقوم بعمل حركات دائرية ونتركها على الجسم لمدة ليلة كاملة .
- وفي الصباح نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق في تفتيح الجسم وتبيضه .
- احرصي على استخدام هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق في تبيض الجسم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكريم السحري الفعال في تبييض المناطق الداكنة وترطيب الجسم وتفتيح الإبط والكوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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