الكريم السحري الفعال في تبييض المناطق الداكنة وترطيب الجسم وتفتيح الإبط والكوع

تبييض المناطق الداكنة وترطيب الجسم ، تعتبر المناطق الداكنة في الجسم من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من السيدات وخاصة منطقة البيكينى وقد تبحث الكثير من السيدات والفتيات البحث عن الكريمات والصفات لتفتيح مناطق الجسم الداكنة والآن سوف نقدم لكم الكريم السحري لتفتيح جميع الأماكن الداكنة .

تبييض المناطق الداكنة وترطيب الجسم

من المؤكد أن الكريمات الطبيعية والوصفات الطبيعة لها تأثير فعال في تبيض وتفتيح الجسم والآن سوف نقدم لكم احدي طرق عمل كريمات طبيعية في المنزل .

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون .

2 ملعقة صغيرة من النشا

أولاً نحضر وعاء ونضعه على نار هادئة جداً ونضع به النشا مع الليمون ونقلبهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي .

ونتركه لمدة 5 دقائق على نار هادية ، ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً .

نقوم بتوزيع الخليط على المناطق المراد تفتيحها ونقوم بعمل حركات دائرية اثناء وجود الوصفة على الجسم لكى تنشط الحركة الدموية الموجودة في الجسم وبالتالي يستفيد الجسم من الكريم .

ثم بعد ذلك نترك الكريم حتي يجف تماماً اى حوالى ساعه أو أكثر .

بعد ذلك نغسل الجسم بالماء الفاتر ونقوم أيضاً بعمل حركات دائرية وسوف تلاحظين الفرق في تفتيح ولمعان الجسم .

للحصول على أفضل نتيجة فعالة في تفتيح الجسم يجب تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق .

مكونات كريم النشا والليمون لتبييض الجسمطريقة تحضير واستخدام كريم النشا لتبيض وتفتيح الجسمسبراي لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم بالمكونات الطبيعية

سوف نقدم لكم أيضاً سبراي يخلص الجسم من الأماكن الداكنة كما يعمل على ترطيب الجسم ويتكون هذا الاسبراي من مكونات طبيعية .

مكونات سبراي لتفتيح الجسم

3 ملاعق كبيرة من الماء المقطر .

4 كبسولات من زيت فيتامين أ .

2 ملعقة كبيرة من الليمون العطري .

2 ملعقة كبيرة من الجليسرين النقي .

زجاجة رش معقمة .

طريقة تحضير واستخدام سبراي تفتيح المناطق الحساسة